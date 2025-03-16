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16 марта, 14:45

Актриса Дженнифер Лоуренс стала матерью во второй раз

Дженнифер Лоуренс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrea Raffin

Дженнифер Лоуренс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrea Raffin

Американская актриса и звезда франшизы «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз. Об этом сообщает канал Film Updates.

О беременности 34-летней Лоуренс узнали в октябре прошлого года. У неё с мужем Куком Марони уже есть общий сын Саем. Имя и пол новорождённого не разглашаются.

Звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз впервые стала мамой
Звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз впервые стала мамой

Ранее СМИ сообщили, что российская фигуристка Александра Трусова ждёт ребёнка. Спортсменка находится на третьем месяце беременности, а роды обойдутся ей в 650 тысяч рублей, поскольку посещает она очень дорогого доктора.

Владимир Озеров
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