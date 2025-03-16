Актриса Дженнифер Лоуренс стала матерью во второй раз

Американская актриса и звезда франшизы «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз. Об этом сообщает канал Film Updates.

О беременности 34-летней Лоуренс узнали в октябре прошлого года. У неё с мужем Куком Марони уже есть общий сын Саем. Имя и пол новорождённого не разглашаются.