Журналисты узнали, что фигуристка Трусова находится на третьем месяце беременности

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) находится на третьем месяце беременности, а её роды будут стоить более 650 тысяч рублей. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на источник из клиники, в которой «русская ракета» наблюдается у врача.

По данным издания, спортсменка посещает доктора, роды у которого стоят от 650 тысяч до 938 тысяч рублей. А прайс на ведение беременности в центре начинается от 180 тысяч рублей и заканчивается 1 млн рублей. Трусова чувствует себя хорошо и сдаёт необходимые анализы.