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13 февраля, 15:17

Журналисты узнали, что фигуристка Трусова находится на третьем месяце беременности

Super.ru: Фигуристка Трусова находится на третьем месяце беременности

Александра Трусова (Игнатова) и Макар Игнатов. Фото © VK / Александра Трусова

Александра Трусова (Игнатова) и Макар Игнатов. Фото © VK / Александра Трусова

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) находится на третьем месяце беременности, а её роды будут стоить более 650 тысяч рублей. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на источник из клиники, в которой «русская ракета» наблюдается у врача.

По данным издания, спортсменка посещает доктора, роды у которого стоят от 650 тысяч до 938 тысяч рублей. А прайс на ведение беременности в центре начинается от 180 тысяч рублей и заканчивается 1 млн рублей. Трусова чувствует себя хорошо и сдаёт необходимые анализы.

Официально информацию о беременности именитой фигуристки никто не подтверждал — сама Трусова и её муж, фигурист Макар Игнатов новости никак не комментируют. Молчит и продюсер Яна Рудковская. Главным подтверждением беременности является исключение прыжковых элементов на шоу с участием фигуристки в январе. Затем Александра и вовсе перестала выходить на лёд, ссылаясь на рекомендации врача.

Напомним, что новость о беременности Трусовой появилась ещё в январе. Спустя несколько дней после их выхода фигуристка выложила свежие фотографии в купальнике из солнечного Дубая. Спортсменка вышла замуж в августе прошлого года за фигуриста Макара Игнатова.

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Полина Никифорова
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