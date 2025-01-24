Трусова опубликовала фото в купальнике на фоне слухов о беременности
Александра Трусова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avtrusova
Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) поделилась в социальных сетях фотографиями, сделанными на пляже во время отпуска. На снимках спортсменка, по слухам, находящаяся на третьем месяце беременности, предстала в стильном купальнике, демонстрируя отличную форму.
Александра Трусова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avtrusova
На данный момент Трусова вместе с супругом, фигуристом Макаром Игнатовым, проводит время в солнечном Дубае.
Ранее в СМИ появилась информация, что Александра находится на третьем месяце беременности. Эта новость сразу же привлекла внимание поклонников и вызвала бурное обсуждение в интернете. Трусова новость никак не комментировала. Напомним, спортсменка вышла замуж в августе прошлого года за фигуриста Макара Игнатова. Об их романе стало известно в январе 2024 года.