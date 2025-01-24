Трусова опубликовала фото в купальнике на фоне слухов о беременности

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) поделилась в социальных сетях фотографиями, сделанными на пляже во время отпуска. На снимках спортсменка, по слухам, находящаяся на третьем месяце беременности, предстала в стильном купальнике, демонстрируя отличную форму.