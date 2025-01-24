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24 января, 05:19

Трусова опубликовала фото в купальнике на фоне слухов о беременности

Александра Трусова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avtrusova

Александра Трусова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avtrusova

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) поделилась в социальных сетях фотографиями, сделанными на пляже во время отпуска. На снимках спортсменка, по слухам, находящаяся на третьем месяце беременности, предстала в стильном купальнике, демонстрируя отличную форму.

Александра Трусова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avtrusova

Александра Трусова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avtrusova

На данный момент Трусова вместе с супругом, фигуристом Макаром Игнатовым, проводит время в солнечном Дубае.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Александра находится на третьем месяце беременности. Эта новость сразу же привлекла внимание поклонников и вызвала бурное обсуждение в интернете. Трусова новость никак не комментировала. Напомним, спортсменка вышла замуж в августе прошлого года за фигуриста Макара Игнатова. Об их романе стало известно в январе 2024 года.

Артём Гапоненко
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