Ставшая мамой в 52 года фигуристка Дробязко впервые поделилась фото с дочерью

Фигуристка Маргарита Дробязко, которая впервые стала мамой в 52 года, поделилась с поклонниками первыми фотографиями малышки. Недавно у спортсменки и литовского фигуриста Повиласа Ванагаса родилась девочка, которую назвали Николиной.

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас с дочерью Николиной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drobiazko_margarita

«Вот уже месяц, как мы с Николиной вернулись домой! Выпала свободная минутка поделиться, наконец, первыми фотографиями с выписки!» — написала она в своих социальных сетях.

Дробязко рассказала, что уже месяц находится дома вместе с дочерью и мужем. Она поблагодарила врачей, которые «сделали беременность не только возможной, но и приятной и счастливой». Спортсменка отметила, что роды принимали профессионалы с большой буквы. Фигуристка также выразила признательность друзьям, близким и фанатам, которые поддерживали её всё это время.