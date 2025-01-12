Ставшая мамой в 52 года фигуристка Дробязко впервые поделилась фото с дочерью
Маргарита Дробязко с мужем и новорождённой дочерью. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drobiazko_margarita
Фигуристка Маргарита Дробязко, которая впервые стала мамой в 52 года, поделилась с поклонниками первыми фотографиями малышки. Недавно у спортсменки и литовского фигуриста Повиласа Ванагаса родилась девочка, которую назвали Николиной.
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас с дочерью Николиной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drobiazko_margarita
«Вот уже месяц, как мы с Николиной вернулись домой! Выпала свободная минутка поделиться, наконец, первыми фотографиями с выписки!» — написала она в своих социальных сетях.
Дробязко рассказала, что уже месяц находится дома вместе с дочерью и мужем. Она поблагодарила врачей, которые «сделали беременность не только возможной, но и приятной и счастливой». Спортсменка отметила, что роды принимали профессионалы с большой буквы. Фигуристка также выразила признательность друзьям, близким и фанатам, которые поддерживали её всё это время.
Напомним, совсем недавно 52-летняя российская фигуристка делилась фотографиями в ожидании первенца. На кадрах Маргарита Дробязко позировала вместе с супругом Повиласом Ванагасом. Спортсменка успокоила поклонников, рассказав, что легко перенесла позднюю беременность. Она не отказывалась от выступлений и выходила на лёд будучи на пятом месяце. По её словам, именно активный образ жизни помог ей легко выносить малыша и перенести роды без осложнений.