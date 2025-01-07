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7 января, 17:33

Теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз

Четвёртая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев вновь стал отцом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / medwed33

Четвёртая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев вновь стал отцом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / medwed33

Четвёртая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев вновь стал отцом. Радостной новостью он поделился со своими подписчиками в социальных сетях.

28-летний спортсмен выложил фотографию в свои соцсети с малышом в руках и старшей дочерью Алисой. Пол и имя новорождённого ребёнка спортсмен раскрывать не стал.

Актриса из «Клона» Джованна Антонелли показала повзрослевших дочерей-близняшек
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Ранее мамой стала 52-летняя фигуристка Маргарита Дробязко. Несмотря на то, что беременность была достаточно поздней, она протекала без осложнений.

Оксана Попова
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