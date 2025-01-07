Теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз
Четвёртая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев вновь стал отцом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / medwed33
Четвёртая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев вновь стал отцом. Радостной новостью он поделился со своими подписчиками в социальных сетях.
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