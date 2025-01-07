Теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз

Четвёртая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев вновь стал отцом. Радостной новостью он поделился со своими подписчиками в социальных сетях.

28-летний спортсмен выложил фотографию в свои соцсети с малышом в руках и старшей дочерью Алисой. Пол и имя новорождённого ребёнка спортсмен раскрывать не стал.