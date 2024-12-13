Актриса из «Клона» Джованна Антонелли показала повзрослевших дочерей-близняшек

Бразильская актриса Джованна Антонелли, известная по роли Жади в сериале «Клон», недавно поделилась с поклонниками редкими фотографиями со своими дочерьми-близняшками. 48-летняя звезда опубликовала снимок, на котором она вместе с 14-летними Антонией и Софией посетила салон красоты.

На фото Джованна предстала с новой стильной стрижкой каре, которая, по мнению поклонников, сделала её ещё моложе. Ранее актриса признавалась, что эксперименты с волосами помогают ей чувствовать себя свободнее. Поклонники отметили, что с короткой стрижкой Джованна выглядит скорее как старшая сестра своих дочерей, чем их мама.

Антонелли активно делится в социальных сетях моментами своей жизни, однако фотографии с детьми появляются нечасто. Отец Антонии и Софии — режиссёр Леонардо Ногейра, с которым Джованна познакомилась на съёмках в 2009 году. Несмотря на долгие отношения и наличие детей, пара не узаконила свой союз.

Кроме дочерей, у Джованны есть сын Пьетро, которого она родила в 2005 году от актёра Мурило Бенисио, сыгравшего Лукаса в «Клоне». После рождения сына пара рассталась, но поддерживает дружеские отношения ради совместного воспитания ребёнка. Джованна и Мурило периодически встречаются и даже снимаются в юмористических роликах, демонстрируя взаимное уважение и отсутствие дискомфорта в общении.

«Клон» стал одним из первых зарубежных сериалов, прогремевших на весь мир. Его смотрели не только на Западе, но и в странах СНГ, в том числе и в России. Картина имела необычную концепцию и поднимала много социальных проблем. Основной фишкой была история брата-близнеца — клона — главного героя.