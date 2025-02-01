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1 февраля, 09:10

Звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз впервые стала мамой

У актрисы Лили Коллинз родилась дочь от суррогатной матери

Лили Коллинз. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lilyjcollins

Лили Коллинз. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lilyjcollins

Актриса из сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз впервые стала мамой. У 36-летней артистки и режиссёра Чарли Макдауэлла родилась дочь. Коллинз поделилась радостной новостью в соцсетях, добавив, что пара обратилась за помощью к суррогатной матери.

Ребёнок Лили Коллинз от суррогатной матери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lilyjcollins

Ребёнок Лили Коллинз от суррогатной матери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lilyjcollins

«Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн Макдауэлл. Словами никогда не выразить бесконечную благодарность нашей невероятной суррогатной матери и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя до Луны и обратно», — написала актриса в соцсетях.

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А ранее Life.ru писал, что актриса Аслы Памук родила от футболиста Юсуфа Языджи. Малыш появился на свет в День рождения спортсмена — 29 января.

Дарья Нарыкова
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