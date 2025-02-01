Звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз впервые стала мамой

Актриса из сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз впервые стала мамой. У 36-летней артистки и режиссёра Чарли Макдауэлла родилась дочь. Коллинз поделилась радостной новостью в соцсетях, добавив, что пара обратилась за помощью к суррогатной матери.

«Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн Макдауэлл. Словами никогда не выразить бесконечную благодарность нашей невероятной суррогатной матери и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя до Луны и обратно», — написала актриса в соцсетях.