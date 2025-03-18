Актёр Астахов потратил безумную сумму, что вылечить дочь от анорексии из-за особой диеты

Дочка актёра Сергея Астахова — Мария — страдала от анорексии в возрасте 17 лет. Об этом в программе «Звёзды сошлись» на НТВ признался сам артист. По словам, он сначала проконсультировался со специалистами, а затем направил дочь на лечение в клинику.

«Если ты месяц ничего не ешь, там всё сжимается и трансформируется так, что обратить это потом очень тяжело. Начинают отмирать определённые клетки организма, кровь не поступает в мозг в нужном объёме, нарушаются всякие циклы», — рассказал актёр.

Астахов добавил, что лечение дочери обошлось в 700 тысяч рублей. Она находилась в медцентре на протяжении месяца. Сама наследница рассказала в эфире шоу, что анорексию получила из-за гречневой диеты. На протяжении нескольких недель она ела только эту крупу, из-за чего стала бояться другой еды и отвыкла от неё. По словам Марии, её минимальный вес составлял 43 килограмма. Сейчас девушке 26 лет.