Никаких таблеток: Резко постройневший Стас Михайлов рассказал, как похудел на 17 кг

В похудении на колоссальные 17 килограмм в 55-летнем возрасте Стасу Михайлову помогли отказ от алкоголя и умеренные ограничения в питании. Пробовал исполнитель и таблетки для сброса веса, но эксперимент завершился печально. Об этом он рассказал в интервью телеграм-каналу Mash.

Стас Михайлов рассказал о своём похудении. Видео © Telegram / Mash

«Алкоголь. Вообще полностью без всего уже почти 10 месяцев — ни глотка. <...> Я стараюсь от всего отказываться, что связано с химическими моментами — таблетки, витамины… Я их не пью!» — рассказал певец.

Певец отметил, что он сбросил лишний вес, используя исключительно натуральные и здоровые методы — отказ от вредных привычек, изменение своего рациона и контроль за объемом еды. Благодаря этому ему удалось снизить вес почти на 20 килограммов, а не за счёт химических добавок, которые в последнее время становятся популярными среди знаменитостей. Он также поделился, что однажды пробовал принимать подобные препараты для похудения в течение месяца, однако вскоре, по его словам, «пропало желание жить».

«Я люблю состояние, где я контролирую себя, контролирую всё окружающее. С алкоголем это не получается», — подытожил Михайлов.