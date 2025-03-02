Гормональные сбои и РПП: Россиянам назвали побочки от бесконтрольного приёма «Оземпика»

В России наблюдается заметный рост продаж лекарств, изначально предназначенных для лечения диабета, которые часто используются для похудения без назначения врача. Президент Общества бариатрических хирургов России, доктор медицинских наук Наталья Бордан, отметила, что использование этих препаратов для достижения стройной фигуры может привести к обвисанию кожи и гормональным сбоям.

«Использование подобных препаратов без контроля врача может привести к серьёзным нарушениям в работе организма. Среди возможных последствий — расстройства пищеварения, резкие колебания уровня сахара в крови, обезвоживание, тошнота, а при длительном применении — гормональные сбои и нарушение обмена веществ», — отметила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Кроме основных последствий, приём препаратов может вызвать обвисание кожи и снижение тонуса, что особенно заметно при быстром снижении веса, пояснила врач. Бордан добавила, что медикаментозное лечение может служить вспомогательным средством в борьбе с ожирением, однако его использование должно строго контролироваться специалистами. Назначение препаратов должно основываться на индивидуальных показаниях, учитывающих состояние здоровья пациента и возможные риски, отметила доктор.