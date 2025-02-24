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24 февраля, 11:56

«Серьёзные проблемы»: Диетолог на примере жены Цекало рассказала о последствиях резкого похудения

Диетолог Никитина: Жена Цекало могла использовать «Оземпик», чтобы похудеть

Дарина Эрвин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / darina.ervin

Дарина Эрвин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / darina.ervin

Резкое снижение веса жены Александра Цекало, 33-летней художницы Дарины Эрвин, может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Также быстрое похудение может привести к возврату потерянных килограммов. Об этом сообщила диетолог-нутрициолог Лариса Никитина.

«Резкое похудение может вылиться в серьёзные проблемы с внутренними органами. Часть из них лежат в так называемых ложах из жира. При резком похудении в первую очередь почки опускаются вниз. Это грозит ухудшением оттока жидкости, могут возникнуть застойные явления. Потому что изначально теряется жир, находящийся вокруг органов. Я не сторонник таких резких изменений», — пояснила эксперт в беседе с URA.ru.

Что касается супруги Александра Цекало, то, хотя она никогда не была полной, в последнее время её вес уменьшился почти на два размера. Диетолог предполагает, что это может быть связано с применением препарата «Оземпик». Она отметила, что если медикамент назначен врачом, это может быть оправдано. Однако, судя по фотографиям Эрвин, у неё явно наблюдается недостаток массы тела, добавила эксперт.

Никитина подчёркивает важность медленного и устойчивого подхода к похудению, чтобы сохранить здоровье. Она рекомендует разобраться в причинах лишнего веса, которые могут быть связаны с гормональными нарушениями или стрессом, и начинать процесс похудения под руководством специалистов. Это может быть как диетолог, так и психиатр, в зависимости от индивидуальных обстоятельств.

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Ранее супруга Цекало высказалась по поводу слухов о том, что она сделала операцию по коррекции формы ушей, следуя модным тенденциям из Китая в сфере красоты. Многие пользователи соцсетей давно подозревали, что Дарина Эрвин изменила внешность с помощью хирурга, но сама художница пояснила, что причина кроется не в пластической операции, а в похудении.

Александра Мышляева
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