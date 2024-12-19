«Они мои!»: Жена Цекало стала лопоухой после похудения, а не пластики
Жена Цекало призналась, что не делала пластическую операцию ушей
Дарина Эрвин. Обложка: Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / darina.ervin
Жена Александра Цекало прокомментировала слухи о том, что прибегла к операции по изменению формы ушей, поддавшись китайским веяниям в бьюти-индустрии. Пользователи соцсетей уже давно подозревали, что Дарина Эрвин стала лопоухой намеренно, но, как рассказала сама деятель культуры, дело вовсе не в пластике.
«Я просто перестала скрывать, что уши торчат. В прошлом ходило очень много слухов: сначала люди размышляли о пластике груди, затем об имплантах в области ягодиц и многом другом. Забавно, что все эти утверждения исчезли, когда я похудела, но никто не потрудился выяснить, насколько они не соответствуют действительности. Теперь всё внимание сосредоточено на моих ушах. Они мои, и, честно говоря, издевательства над людьми из-за фигур или форм тела — это 2018 год», — призналась Эрвин в беседе с изданием Super.
Все резкие изменения во внешности супруга Цекало объяснила исключительно похудением — раньше торчащие уши можно было скрыть за щеками и волосами, но теперь такая схема не работает. Дарина считает, что издеваться или осуждать людей из-за внешности «не круто».
Не только Дарину Эрвин в последнее время подозревали в пластике. Под шквал хейтеров попала и Лариса Долина. В сети распространилась информация, что певица легла под нож хирургов и отдала за преображение 5 миллионов рублей. Сама Долина все слухи опровергла.