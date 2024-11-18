Из Китая пришёл новый тренд на девушек с оттопыренными ушами, жена Цекало тоже в теме
SHOT: В Китае у девушек появился новый тренд на торчащие уши
Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / darina.ervin
В Китае набирает популярность новый модный тренд: девушки специально становятся лопоухими. Одни обращаются к косметологам, другие добиваются нужного эффекта с помощью специальных наклеек. В Сети уверены, что эту моду подхватила и жена Александра Цекало, уши которой вдруг стали казаться значительно больше, пишет SHOT.
Китаянка с ушами. Фото © Oddity Central
Оттопыренные уши произвели фурор среди китайских модников. Начало тренду положила местная популярная блогер Чэнь Цзянан. Она утверждает, что лопоухость делает её моложе, а лицу добавляет стройности. Её пример вдохновил множество последовательниц по всей Поднебесной и не только. Например, недавно в Сети обратили внимание на супругу продюсера Александра Цекало Дарину Эрвин, у которой уши тоже вдруг резко оттопырились — подписчики убеждены, что она тоже последовала новой китайской моде.
Российские девушки пока что пользуются наклейками, чтобы попробовать новую моду на себе. Пластические хирурги говорят, что в клиниках пока что дела обстоят иначе — туда по-прежнему обращаются, чтобы убирать лопоухость.
За некоторыми трендами следовать и вовсе не стоит: ранее Life.ru рассказывал, как множество россиянок стали брить лицо из-за нового модного веяния. Во многих случаях это не довело до добра — у некоторых начала пробиваться щетина, а кто-то добился серьёзного раздражения на коже.