Из Китая пришёл новый тренд на девушек с оттопыренными ушами, жена Цекало тоже в теме

В Китае набирает популярность новый модный тренд: девушки специально становятся лопоухими. Одни обращаются к косметологам, другие добиваются нужного эффекта с помощью специальных наклеек. В Сети уверены, что эту моду подхватила и жена Александра Цекало, уши которой вдруг стали казаться значительно больше, пишет SHOT.

Китаянка с ушами. Фото © Oddity Central

Оттопыренные уши произвели фурор среди китайских модников. Начало тренду положила местная популярная блогер Чэнь Цзянан. Она утверждает, что лопоухость делает её моложе, а лицу добавляет стройности. Её пример вдохновил множество последовательниц по всей Поднебесной и не только. Например, недавно в Сети обратили внимание на супругу продюсера Александра Цекало Дарину Эрвин, у которой уши тоже вдруг резко оттопырились — подписчики убеждены, что она тоже последовала новой китайской моде.

Российские девушки пока что пользуются наклейками, чтобы попробовать новую моду на себе. Пластические хирурги говорят, что в клиниках пока что дела обстоят иначе — туда по-прежнему обращаются, чтобы убирать лопоухость.