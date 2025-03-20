День весеннего равноденствия 20 марта: 7 ритуалов, которые привлекут любовь, удачу и богатство

Весеннее равноденствие — это не просто дата в календаре. В этот волшебный миг день и ночь уравновешиваются, а энергии природы достигают своего пика. Многие верят, что именно сейчас можно заложить основу для удачи, любви и процветания на весь 2025 год. Если использовать этот момент правильно, желания исполнятся быстрее, а негатив останется в прошлом. Мы собрали самые сильные ритуалы, которые помогут привлечь в жизнь свет и гармонию.

День весеннего равноденствия 2025: ритуал на любовь

Какие ритуалы провести 20 марта, чтобы изменить жизнь. Фото © Freepik

В день, когда свет и тьма уравновешиваются, сама природа помогает наладить гармонию в личной жизни. Чтобы привлечь любовь, соберите букет весенних цветов. Важно подбирать их самостоятельно, а не брать готовую композицию — так вы выражаете благодарность силам, которые пробуждают новую жизнь. Поставьте цветы на солнечный свет, закройте глаза и представьте, как энергия весны наполняет вас. Визуализируйте будущего партнёра, задайте для себя его образ, а затем бросьте в окно горсть монет — как символ отдачи и притяжения. «Девушки со всего мира просят в этот день о счастливой личной жизни — и это работает», — говорит экстрасенс Андрей Харрис. Букет нужно держать рядом с кроватью три дня — именно столько времени энергии весны потребуется, чтобы запустить изменения. Первые знаки судьбы могут появиться уже в ближайшие три месяца.

Весеннее равноденствие 20 марта: ритуал на рождение детей

Весна символизирует пробуждение жизни, и этот день идеально подходит для тех, кто мечтает о ребёнке. В полдень зажгите три белые свечи, расположив их треугольником, а в центр положите варёное яйцо.

Наши предки использовали этот ритуал испокон веков, ведь энергии весеннего равноденствия действительно работают. Андрей Харрис Экстрасенс

Рядом поставьте второе яйцо и перевяжите их красной лентой, произнеся: «Весна новую жизнь даёт, мне дитя принесёт». Когда свечи догорят, яйца нужно вынести на улицу, раскрошить и оставить птицам и животным. Если через день всё съедено — можно ждать пополнения в семье в этом году.

Ритуал на богатство в день весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия 20 марта: сильные ритуалы на деньги. Фото © Freepik

Весна — время процветания, а значит, пора запускать денежные энергии. Приготовьте «пирог изобилия» — бисквит с сухофруктами, цукатами и корицей. Последняя особенно важна, так как считается специей процветания. Если хотите усилить эффект, добавьте в тесто записку с пожеланием денег. Во время праздника соберите родных за столом, соблюдая главное правило: никакой ругани. Шутки, танцы и радость только приветствуются. Раздавая пирог, скажите: «Пусть счастье, богатство и удача наполнят каждого из нас!» Повторите эту фразу все вместе. А если хотите загадать желание, держите шоколадное яйцо в правой руке, накройте левой, прошепчите свою мечту и съешьте. Чем больше и вкуснее едите в этот день, тем больше достатка ждите в году.

Ритуал на день весеннего равноденствия: защита от негатива

Весеннее равноденствие помогает очиститься от накопившегося негатива. Для этого отправляйтесь в лес и найдите место рядом с водой. В полдень зажгите четыре зелёные свечи, а если дует ветер — скрутите их вместе, чтобы не погасли. Обведите пространство розовой гималайской солью и встаньте в центр круга. Совершите семь вращений против часовой стрелки, проговаривая: «Весь негатив с себя снимаю, на семи ветрах развеиваю». Мысленно представьте, как всё плохое покидает тело. Затем повернитесь к солнцу и впитайте его тепло. Оставьте в благодарность немного еды для птиц и зверей. «Этот день снимает даже самые сильные проклятия», — говорит Андрей Харрис.

Весеннее равноденствие 2025: ритуал на удачу 20 марта

Как встретить весну правильно: магия весеннего равноденствия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ansoz

Чтобы год сложился так, как вы хотите, важно задать правильный настрой. В день весеннего равноденствия 20 марта напишите на листе бумаги три главные цели. Сложите записку, подожгите её от свечи, и пусть пепел развеется по ветру. Так желание попадёт во вселенную и начнёт работать.

Чтобы усилить эффект, перед сном положите под подушку лавровый лист — он символизирует победу и успех. Вселенная особенно внимательно слушает нас в этот день, так что важно правильно сформулировать свои мечты. Андрей Харрис Экстрасенс

Ритуал на здоровье в день весеннего равноденствия

Если хотите зарядиться энергией на весь год, используйте силу воды. Наберите ванну, добавьте морскую соль, несколько капель эфирного масла лимона и немного молока. Лягте в воду, представьте, как усталость и болезни смываются, а тело наполняется новыми силами. После процедуры не вытирайтесь полотенцем — пусть вода сама высохнет на коже, запечатывая эффект. «Вода в этот день особенно целебна, она впитывает силу солнца и передаёт её нам», — говорит Андрей Харрис.

Ритуал на исполнение желаний 20 марта

Ритуалы на любовь, богатство и защиту в день равноденствия 20 марта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem