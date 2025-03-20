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20 марта, 04:00

День весеннего равноденствия 20 марта: 7 ритуалов, которые привлекут любовь, удачу и богатство

Весна — время перемен, а 20 марта открывает особые энергии удачи. Life.ru рассказывает, какие магические обряды помогут привлечь любовь, деньги и счастье в новый астрологический год.

Весеннее равноденствие 2024: ритуалы на удачу и любовь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Весеннее равноденствие 2024: ритуалы на удачу и любовь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Весеннее равноденствие — это не просто дата в календаре. В этот волшебный миг день и ночь уравновешиваются, а энергии природы достигают своего пика. Многие верят, что именно сейчас можно заложить основу для удачи, любви и процветания на весь 2025 год. Если использовать этот момент правильно, желания исполнятся быстрее, а негатив останется в прошлом. Мы собрали самые сильные ритуалы, которые помогут привлечь в жизнь свет и гармонию.

День весеннего равноденствия 2025: ритуал на любовь

Какие ритуалы провести 20 марта, чтобы изменить жизнь. Фото © Freepik

Какие ритуалы провести 20 марта, чтобы изменить жизнь. Фото © Freepik

В день, когда свет и тьма уравновешиваются, сама природа помогает наладить гармонию в личной жизни. Чтобы привлечь любовь, соберите букет весенних цветов. Важно подбирать их самостоятельно, а не брать готовую композицию — так вы выражаете благодарность силам, которые пробуждают новую жизнь. Поставьте цветы на солнечный свет, закройте глаза и представьте, как энергия весны наполняет вас. Визуализируйте будущего партнёра, задайте для себя его образ, а затем бросьте в окно горсть монет — как символ отдачи и притяжения. «Девушки со всего мира просят в этот день о счастливой личной жизни — и это работает», — говорит экстрасенс Андрей Харрис. Букет нужно держать рядом с кроватью три дня — именно столько времени энергии весны потребуется, чтобы запустить изменения. Первые знаки судьбы могут появиться уже в ближайшие три месяца.

Весеннее равноденствие 20 марта: ритуал на рождение детей

Весна символизирует пробуждение жизни, и этот день идеально подходит для тех, кто мечтает о ребёнке. В полдень зажгите три белые свечи, расположив их треугольником, а в центр положите варёное яйцо.

Наши предки использовали этот ритуал испокон веков, ведь энергии весеннего равноденствия действительно работают.

Андрей Харрис

Экстрасенс

Наши предки использовали этот ритуал испокон веков, ведь энергии весеннего равноденствия действительно работают.
Наши предки использовали этот ритуал испокон веков, ведь энергии весеннего равноденствия действительно работают.

Рядом поставьте второе яйцо и перевяжите их красной лентой, произнеся: «Весна новую жизнь даёт, мне дитя принесёт». Когда свечи догорят, яйца нужно вынести на улицу, раскрошить и оставить птицам и животным. Если через день всё съедено — можно ждать пополнения в семье в этом году.

Ритуал на богатство в день весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия 20 марта: сильные ритуалы на деньги. Фото © Freepik

День весеннего равноденствия 20 марта: сильные ритуалы на деньги. Фото © Freepik

Весна — время процветания, а значит, пора запускать денежные энергии. Приготовьте «пирог изобилия» — бисквит с сухофруктами, цукатами и корицей. Последняя особенно важна, так как считается специей процветания. Если хотите усилить эффект, добавьте в тесто записку с пожеланием денег. Во время праздника соберите родных за столом, соблюдая главное правило: никакой ругани. Шутки, танцы и радость только приветствуются. Раздавая пирог, скажите: «Пусть счастье, богатство и удача наполнят каждого из нас!» Повторите эту фразу все вместе. А если хотите загадать желание, держите шоколадное яйцо в правой руке, накройте левой, прошепчите свою мечту и съешьте. Чем больше и вкуснее едите в этот день, тем больше достатка ждите в году.

Ритуал на день весеннего равноденствия: защита от негатива

Весеннее равноденствие помогает очиститься от накопившегося негатива. Для этого отправляйтесь в лес и найдите место рядом с водой. В полдень зажгите четыре зелёные свечи, а если дует ветер — скрутите их вместе, чтобы не погасли. Обведите пространство розовой гималайской солью и встаньте в центр круга. Совершите семь вращений против часовой стрелки, проговаривая: «Весь негатив с себя снимаю, на семи ветрах развеиваю». Мысленно представьте, как всё плохое покидает тело. Затем повернитесь к солнцу и впитайте его тепло. Оставьте в благодарность немного еды для птиц и зверей. «Этот день снимает даже самые сильные проклятия», — говорит Андрей Харрис.

Весеннее равноденствие 2025: ритуал на удачу 20 марта

Как встретить весну правильно: магия весеннего равноденствия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ansoz

Как встретить весну правильно: магия весеннего равноденствия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ansoz

Чтобы год сложился так, как вы хотите, важно задать правильный настрой. В день весеннего равноденствия 20 марта напишите на листе бумаги три главные цели. Сложите записку, подожгите её от свечи, и пусть пепел развеется по ветру. Так желание попадёт во вселенную и начнёт работать.

Чтобы усилить эффект, перед сном положите под подушку лавровый лист — он символизирует победу и успех. Вселенная особенно внимательно слушает нас в этот день, так что важно правильно сформулировать свои мечты.

Андрей Харрис

Экстрасенс

Чтобы усилить эффект, перед сном положите под подушку лавровый лист — он символизирует победу и успех. Вселенная особенно внимательно слушает нас в этот день, так что важно правильно сформулировать свои мечты.
Чтобы усилить эффект, перед сном положите под подушку лавровый лист — он символизирует победу и успех. Вселенная особенно внимательно слушает нас в этот день, так что важно правильно сформулировать свои мечты.

Ритуал на здоровье в день весеннего равноденствия

Если хотите зарядиться энергией на весь год, используйте силу воды. Наберите ванну, добавьте морскую соль, несколько капель эфирного масла лимона и немного молока. Лягте в воду, представьте, как усталость и болезни смываются, а тело наполняется новыми силами. После процедуры не вытирайтесь полотенцем — пусть вода сама высохнет на коже, запечатывая эффект. «Вода в этот день особенно целебна, она впитывает силу солнца и передаёт её нам», — говорит Андрей Харрис.

Ритуал на исполнение желаний 20 марта

Ритуалы на любовь, богатство и защиту в день равноденствия 20 марта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Ритуалы на любовь, богатство и защиту в день равноденствия 20 марта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Весеннее равноденствие открывает портал для мечтаний. Возьмите свечу, напишите на ней своё самое заветное желание. Зажгите её ровно в момент захода солнца и наблюдайте, как она сгорает, унося ваши мысли во вселенную. Важно не задувать огонь, пусть свеча догорит сама. «В этот день границы между мирами стираются, и наши просьбы легче достигают тех, кто может их исполнить», — отмечает Андрей Харрис. Весеннее равноденствие — время силы. Используйте его энергии правильно, и год принесёт вам счастье, здоровье и процветание. Ранее Life.ru публиковал лунный календарь на весь 2025 год.

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