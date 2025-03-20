Проклятые гробницы: могилы, вскрытие которых привело к несчастьям Немалое число различных поверий гласят о том, что запрещено тревожить могилы усопших. Считается, что таким образом живые могут навлечь на себя несчастья. В истории известны случаи, когда вскрытие могил известных личностей приводило к настоящим бедам. 19 марта, 21:29 Вокруг древних гробниц всегда витали слухи о проклятиях. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Проклятие фараонов

В ноябре 1922 года могилу египетского фараона Тутанхамона обнаружил британский учёный Говард Картер. Тутанхамон правил Древним Египтом в XIV столетии до нашей эры. Он вступил на трон в 10-летнем возрасте и скончался, достигнув 18-летия. Согласно одной из версий, он был убит собственным регентом. Другая точка зрения гласит, что он ушёл из жизни вследствие болезней, которыми страдал. Известно, что его мать и отец приходились друг другу родными сестрой и братом.

Сразу же после обнаружения гробницы египетского правителя она была вскрыта учёными для проведения исследований. Но вскоре стали происходить события, которые в СМИ окрестили «проклятием фараонов».

По легенде, на гробницу Тутанхамона было наложено проклятие. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jakub Kyncl

Первым знамением, которое насторожило некоторых членов экспедиции, стало то, что в день вскрытия гробницы на глазах у археологов канарейку, принадлежавшую Картеру, съела кобра — символ египетских правителей. Спустя полгода, в апреле 1923 года, участник экспедиции Джордж Карнарвон умер от пневмонии. Спустя месяц также от пневмонии умер побывавший в гробнице финансист Джордж Гулд. В июле 1923 года собственной женой был застрелен египетский принц Али Камель Фахми Бей, который присутствовал при вскрытии могилы фараона. До 1930 года по разным причинам ушли из жизни в общей сложности 10 человек, которые имели отношение к гробнице.

Могила Тамерлана

Гробницей, вскрытие которой связывают с началом Великой Отечественной войны, была могила средневекового тюркского завоевателя Тамерлана. Им была основана Империя Тимуридов, которая в период своего расцвета контролировала обширные территории Средней Азии, Афганистана, Ирана, Месопотамии и Северной Индии.

Согласно одной из версий, необходимость вскрытия гробницы Тамерлана была связана с планами возвести в Самарканде гостиницу «Интурист». Строительные работы привели к тому, что гробницу начало затапливать — и вскрытие могилы было необходимо, чтобы избежать негативных с точки зрения сохранения культурного наследия последствий.

Гур-Эмир — мавзолей, где находятся гробницы легендарного завоевателя Тамерлана и его внука Улугбека. Фото © Wikipedia / Вильгельм Наполеонович Гартевельд

В июне 1941 года было принято решение вскрыть гробницу завоевателя. В народе ходила легенда, которая гласила, что если покой полководца будет потревожен, то не миновать страшной войны. Поэтому перед вскрытием могилы местные старейшины предупреждали исследователей, что делать этого категорически нельзя. Но советские учёные, которые всерьёз не воспринимали подобные суеверия, конечно же, не прислушались к подобным предупреждениям — и гробница была вскрыта. Это произошло 20 июня, согласно другой версии — 21 июня. А что было дальше, мы прекрасно знаем: 22 июня 1941 года началась война, которая унесла жизни более 26 млн советских граждан.

Смотря на те события спустя более чем 80 лет, можно назвать это лишь совпадением, поскольку Гитлер начал подготовку к войне с СССР задолго до вскрытия гробницы Тамерлана. Дата нападения на нашу страну неоднократно переносилась — и вряд ли это связано с могилой завоевателя.

Проклятие Казимира Ягеллончика

В 1970-х годах в Польше встал вопрос о необходимости проведения реставрационных работ гробницы польского короля и великого князя Литовского — Казимира IV Ягеллончика, который скончался в конце XV столетия. Разрешение на вскрытие захоронения выдал архиепископ Краковский Кароль Войтыла, будущий папа римский Иоанн Павел II. В 1973 году могила монарха была вскрыта. После проведения всех необходимых исследований останки короля были перезахоронены.

Фигура Казимира IV и его усыпальница. Фото © Wikipedia / Фейт Штос - Павел Ясеница, © Wikipedia / Кригер Игнаций

Но спустя несколько месяцев начали происходить события, которые окрестили «проклятием Казимира Ягеллончика». Один за другим начали умирать учёные, которые были причастны к вскрытию захоронения.

В дальнейшем мистическая природа череды смертей была обоснована с научной точки зрения. Во всём оказались виноваты афлатоксины, которые живут на телах усопших, подвергающихся разложению. При малейшем попадании в организм живого человека они вызывают онкологию, гепатит и другие заболевания, которые нередко приводят к летальному исходу.

Проклятие принцессы Укока

В 1993 году археологами в Республике Алтай была обнаружена могила принцессы Укока, жившей около 2,5 тыс. лет назад. Несмотря на столь продолжительный срок, тело женщины достаточно хорошо сохранилось. После обнаружения мумии её решили перевезти для исследований сначала в Новосибирск, а затем в Алтайский национальный музей.

Мумия алтайской принцессы Укока. Фото © Wikipedia / Kobsev

После вскрытия захоронения очевидцы указывали на необычные вещи, происходившие в регионе. В дальнейшем всё это начали называть «проклятием принцессы Укока». В частности, при вскрытии могилы в регионе было зафиксировано небольшое землетрясение. Затем вертолёт, перевозивший мумию, по причине отказа двигателя был вынужден совершить аварийную посадку.

Кроме того, все происходившие на Алтае природные катаклизмы (наводнения, ураганные ветры), а также рост преступности местные жители связывали именно с местью принцессы Укока за то, что её захоронение потревожили. На этом фоне алтайские шаманы неоднократно призывали предать тело принцессы земле, но их не услышали.

Авторы Альмир Хабибуллин