Кошатники против собачников: Почему одни знаки зодиака выбирают хвостатых, а другие — усатых

О разнице кошатников и собачников не высказывался только ленивый. Общее место в рассуждениях обычно такое: любители кошек ценят свободу и независимость, а обладатели собак — общительность и преданность. Иногда эти два мира пересекаются: пёсели часто уживаются дома с хвостиками, в том числе теми, что ещё лет 50 назад были дикими, например каракалами или сервалами. А кошки часто живут в мире даже с теми животными, которые обычно являются их едой, а иногда перенимают повадки собак, если росли с ними с самого детства. В астрологии принято считать, что знак зодиака во многом определяет ваш характер, а значит, и на предпочтения в домашних питомцах он тоже может повлиять. Подробности рассказываем в материале.

Кошка и её человек

Кошка — грациозное, нежное, элегантное животное, которое умеет за себя постоять. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anastasiya Tsiasemnikava

О внимательности, спокойствии и внутренней свободе тех, кто предпочитает в качестве домашних питомцев кошек, слагают легенды. Это люди, для которых ценностью является размеренная жизнь, свой избранный круг общения. А творческий подход как к работе, так и к жизни — это визитная карточка кошатников. Возможно, они черпают вдохновение в загадочном поведении своих питомцев?

Кто выбирает кошек?

Кошек выбирают спокойные, уравновешенные и ответственные люди, которые уважают личное пространство, как своё, так и питомца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mladen Mitrinovic

Люди, которые выбирают кошек, имеют на то глубокие психологические причины. Во-первых, хвостик — символ свободы и независимости. Не стоит ожидать от неё «щенячьей» преданности, ибо свою любовь к хозяину она показывает, когда ей хочется, да и вообще у неё есть свои важные дела, например «тыгыдык» по всей комнате или охота за шторами. Но когда кошка наконец приходит получить свою долю ласки — это настоящая радость. В первую очередь кошку заводят те, кто ценит как своё личное пространство, так и свой личностный рост.

Особенности характера кошатников

Кошатники — это спокойные и уравновешенные люди. Они часто ценят тишину и уединение, но и общение для них очень важно. Правда, в нём любители кошек избирательны: прежде, чем попасть в их близкий круг, нужно доказать, что вы этого достойны. А ещё особенности поведения такого питомца, как представитель семейства кошачьих, развивают в людях важный навык: наблюдательность. Если собаки в большинстве своём следуют за хозяином и не любят покидать его надолго, то кошка — существо, за поведением которого следить невероятно интересно. Где она на сей раз спряталась? Внимательность к деталям позволяет любителям кошачьих достигать успехов и в общественной жизни, например в карьере.

Кто кошатники по знаку зодиака

Кошки отлично уживаются с представителями знаков зодиака стихии Огня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tinkivinki

Родившиеся под знаком зодиака Овен часто любят кошек, умеют с ними ладить и уделяют большое внимание заботе о питомцах, а также их развитию. Характер питомцев часто совпадает и с характеристиками Овна: это активные, деятельные люди, которые всегда добиваются своих целей, так что от питомцев можно ожидать примерно того же поведения. Кошки, которые живут у Стрельцов по гороскопу, часто славятся тем, что часами сидят, затаившись, и наблюдают за поведением хозяев. К незнакомцам такие кошачьи часто относятся с недоверием: с ними сперва надо подружиться. А кошка или кот, живущие у представителей знака зодиака Лев, отличаются некоторой флегматичностью, смешанной с осторожностью, а в пищевых предпочтениях довольно капризны.

Собака и её хозяин

Собака — давний друг человека, который души в нём не чает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Собачники — это активные люди, которые любят общаться, могут рассказать интересную историю обо всём на свете и часто ценят в отношениях разумную субординацию. Сам стиль жизни любителей собак этому способствует: когда каждый день по два, а то и по три раза выводишь питомца погулять, в любом случае будешь взаимодействовать с другими собачниками, у которых, конечно, масса тем для разговора, и все они связаны с пёселями. Это действительно сказывается на характере.

Так, а кто выбирает собак?

Собачники — люди, открытые миру и общительные. Их любимые занятия — прогулки и спорт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ORION PRODUCTION

Собак в первую очередь выбирают люди, которым нужен верный и преданный компаньон для прогулок. Иногда собака может играть роль эмоциональной поддержки: например, человеку некомфортно находиться в общественных местах одному, и тут пушистый хвостатый друг, который смотрит на него с обожанием, приходится кстати. Бывает и обратная ситуация: владельцы собак становятся центром компании, тем, кто привлекает к себе невероятное количество внимания и всегда может как провести элегантный смол-ток, так и поддержать в трудную минуту.

Особенности характера собачников

В большинстве своём собачники любят общение, могут найти общий язык с разными типами людей и отличаются своей открытостью к новому опыту. Любимый досуг собачников — это активный отдых, спорт, прогулки на свежем воздухе. Они ценят верность и преданность своих питомцев и отвечают им тем же. Воспитание собаки — это отдельная тема для разговора, дрессировка требует большого терпения, внимательности и быстроты реакции. Все эти качества ценятся окружающими и в целом повышают качество жизни.

Кто собачники по знаку зодиака

Тригоны Земли и Воды могут полюбить собак и воспитать их достойно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tinkivinki

Представителям знака зодиака Телец обычно достаются милые и дружелюбные собаки. Они игривы, уравновешенны и часто дарят владельцам множество смешных моментов. Например, порода мопс — хороший выбор для этого знака. Собаки у рождённых под знаком зодиака Весы часто очень умные, верные и преданные. Они любят «преследовать» хозяина и постоянно просят почесать пузико. А собаки Скорпионов по гороскопу — непоседливые, игривые и невероятно дружелюбные.