Каких питомцев ну просто нельзя держать в квартире: 7 запрещённых пород собак

В мире городской жизни, где квартиры становятся меньше, а соседи ближе, вопрос о том, какого питомца завести, становится всё острее. Хотя в России формально нет запрета на содержание определённых пород собак в квартирах, реальность такова, что некоторым четвероногим друзьям в городских условиях просто тесно. Мы решили разобраться, каких собак лучше не заводить в многоквартирном доме — ради счастья самих животных и спокойствия соседей.

Собака породы алабай (среднеазиатская овчарка)

Алабай в квартире: почему среднеазиатская овчарка не подходит для городской жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maryna Zhukova

Эти мощные великаны весом до 80 кг были выведены для охраны стад и территорий на просторах Средней Азии. В типичной городской квартире алабаю катастрофически не хватает места для движения. Представьте — это всё равно что поселить лошадь в однушке! Без достаточных физических нагрузок эти умные собаки быстро скучают и могут стать деструктивными. Соседям тоже будет непросто — громкий лай алабая слышно через несколько этажей. Плюс их территориальность может создавать напряжённые ситуации при встречах с другими жильцами дома.

Собака породы кавказская овчарка

Кавказская овчарка в многоквартирном доме: проблемы содержания собаки крупной породы в квартире. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatianasoba

Ещё один великан мира собак, чьё призвание — охрана отар в горах Кавказа на огромных территориях. В квартире такому гиганту просто нечем заняться. При весе более 70 кг и росте до 75 см в холке кавказец в малогабаритной жилплощади будет постоянно обо что-то задевать хвостом или сбивать предметы. А его шерсть? Готовьтесь к тому, что уборка превратится в ежедневный ритуал борьбы с шерстяными клубками размером с небольшую кошку. К тому же эти собаки обладают независимым характером и склонностью к доминированию, что требует особого подхода к воспитанию.

Собака породы акита-ину

Акита-ину: почему эту японскую породу не рекомендуют заводить в квартире. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Satserdova

Собака этой японской породы выглядит очаровательно, но за милой внешностью скрывается серьёзный характер охотника и сторожа. Акита весит около 40 кг и обладает сильным территориальным инстинктом, что может создавать проблемы в многоквартирном доме. Эти собаки крайне недоверчивы к посторонним и могут агрессивно реагировать на других собак. Учтите также их потребность в активных прогулках — минимум два часа в день вам придётся проводить на улице в любую погоду. А густая шерсть акита-ину линяет так обильно, что некоторые владельцы в шутку говорят о возможности связать свитер из сезонной линьки своего питомца.

Собака породы английский мастиф

Английский мастиф в малогабаритном жилье: сложности содержания гигантской собаки в квартире. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Monica Arauz

Эти гиганты могут весить более 100 кг! В историческом прошлом мастифы использовались для охраны и даже как боевые собаки, но сегодня это спокойные гиганты с флегматичным характером. Тем не менее их размеры делают содержание питомца в квартире настоящим испытанием. Мастифы славятся обильным слюноотделением — после питья воды у них с морды буквально стекают потоки. Представьте такие «слюнявчики» на вашем новом диване или паркете! Кроме того, у этих собак часто бывают проблемы с суставами, которые усугубляются, если животное вынуждено постоянно подниматься и спускаться по лестнице многоквартирного дома.

Собака породы хаски

Хаски в городской квартире: почему сибирским ездовым тесно в четырёх стенах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mary Swift

Эти сибирские бегуны с голубыми глазами завоевали сердца многих, но в квартирных условиях могут превратиться в настоящий ураган. Собаки породы хаски выведены для бега на дальние дистанции в упряжке — им генетически необходимо пробегать десятки километров ежедневно. Без должной нагрузки эти собаки буквально сходят с ума от избытка энергии. Они начинают выть (а вой хаски похож на волчий и разносится по всему дому), разрушать мебель и проявлять другие формы деструктивного поведения. Линька хаски — это отдельная история: дважды в год квартира покрывается плотным слоем подшёрстка, который проникает абсолютно везде, даже в холодильник и запечатанные контейнеры с едой.

Собака породы немецкий дог

Немецкий дог: огромные размеры как главное препятствие для квартирного содержания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Damon Vanderbilt

Эти аристократы собачьего мира могут достигать роста взрослого мужчины, если встанут на задние лапы. В квартире дог займёт так много места, что вам, возможно, придётся выбирать между собакой и мебелью. Несмотря на довольно спокойный характер, эти гиганты нуждаются в пространстве просто из-за своих физических габаритов. Их мощный хвост запросто сметает всё со столиков на уровне его расположения. А теперь представьте себе, как вы втискиваетесь вместе с таким великаном в лифт многоэтажки — для многих соседей это может стать источником стресса, особенно если они боятся собак.

Собака породы сенбернар

Сенбернар в многоэтажке: проблемы соседства с собакой-тяжеловесом в квартире. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gloria Hsiao

Эти большие добряки с бочонком, спасающие альпинистов в горах, кажутся идеальными компаньонами. Но в реальности содержание сенбернара в квартире — это настоящий подвиг. Помимо внушительных размеров (до 90 кг) собаки этой породы обладают густой шерстью, которая требует регулярного ухода и линяет круглый год. Сенбернары очень много слюнявятся — после каждого питья воды им приходится вытирать морду полотенцем, иначе слюни окажутся на полу, стенах и вашей одежде. К тому же собаки породы сенбернар сильно храпят во сне, что может стать проблемой для чуткого сна всей семьи и даже соседей при тонких стенах современных квартир.

Как быть, если очень хочется?

Крупные породы собак в ограниченном пространстве квартиры: как решить проблему содержания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com – Yuri A

Если вы всё же решились завести собаку крупной породы в квартире, учтите несколько важных моментов. Во-первых, таким породам требуется гораздо больше физической активности — готовьтесь к долгим прогулкам минимум дважды в день. Во-вторых, придётся продумать пространство в квартире так, чтобы у собаки было своё место для отдыха. В-третьих, обязательно пройдите курс дрессировки — послушная собака, даже крупная, вызывает меньше проблем и беспокойства у окружающих.

Альтернативой может стать выбор породы собаки, которая лучше адаптирована к жизни в ограниченном пространстве. Французские бульдоги, мопсы, шпицы, йоркширские терьеры — все они прекрасно чувствуют себя в городских квартирах и не требуют таких интенсивных физических нагрузок.

Альтернативные породы для квартиры: какие собаки подходят для городской жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Выбор собаки — это всегда ответственное решение, которое должно учитывать не только ваши желания, но и возможность обеспечить питомцу комфортную жизнь. Важно помнить, что счастливый питомец — это питомец, чьи потребности удовлетворены. И если для этого нужен простор, которого нет в городской квартире, стоит честно признать, что крупным породам собак будет лучше в загородном доме с большим участком. Ведь наша любовь к животным должна выражаться прежде всего в заботе об их благополучии.