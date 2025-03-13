Интернет-домен СССР .su не будут блокировать

Советский домен .su не будут блокировать. Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей (РосНИИРОС) не получал уведомлений об исключении домена из корневой зоны DNS.

«Данная информация (об удалении. — Прим. Life.ru) периодически появляется в публичном поле, но не соответствует действительности. Домен верхнего уровня .su является частью российской национальной доменной зоны наряду с доменами .ru и .рф», — уточнили в РосНИИРОС.

В институте также сообщили, что продолжат развивать домен в интересах его пользователей по всему миру. Сейчас в домене .su зарегистрировано 111,6 тысяч сайтов.