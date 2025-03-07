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7 марта, 18:31

США конфисковали домены российской криптобиржи Garantex

Власти США арестовали домены криптобиржи Garantex и заблокировали $26 млн

Власти Соединённых Штатов официально заявили о блокировке российской криптобиржи Garantex. Они также конфисковали домены и заморозили её активы на сумму 26 миллионов долларов. Международная операция была проведена совместно с правоохранителями из Германии и Финляндии, говорится в заявлении министерства юстиции США.

Суд в Восточном округе Вирджинии изъял три домена криптобиржи — Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy. Их арест в ведомстве назвали «серьёзным финансовым ударом по киберпреступникам во всём мире».

По данным Минюста США, Garantex «получал сотни миллионов преступных доходов и использовался для содействия различным преступлениям». В заговоре с целью отмывания денег обвинили администраторов биржи: гражданина Литвы Алексея Бесчокова и гражданина РФ Александра Миру Серде. Бесчокову также предъявили обвинение в нарушении санкционного законодательства США и управлении незарегистрированным платёжным сервисом.

Сейчас посетители Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy видят сообщение о конфискации. Сами домены больше не смогут использоваться для предоставления услуг.

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Ранее Garantex сообщала о блокировке 2,5 млрд рублей на кошельках. В связи с этим российская биржа объявила о временной остановке оказания всех услуг. Команда валютной биржи обращала внимание пользователей на то, что весь USDT на российских кошельках находится в опасности в сложившихся обстоятельствах.

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Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Алена Пенчугина
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