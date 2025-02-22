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21 февраля, 21:42

Минус $1,5 млрд: Хакеры совершили крупнейшую кражу в истории криптовалютного рынка

Хакеры украли $1,46 млрд с криптовалютной биржи Bybit

Криптовалютная биржа Bybit стала жертвой крупнейшей в истории кражи цифровых активов. Хакеры похитили $1,46 млрд, получив доступ к одному из офлайн-кошельков Ethereum, принадлежащих бирже. Об этом сообщил генеральный директор Bybit Бен Чжоу, пишет Bloomberg.

По данным исследовательской фирмы Arkham Intelligence, злоумышленники вывели около $1,4 млрд через серию подозрительных транзакций. Средства начали перемещаться на новые адреса, где их стали продавать. По данным СМИ, к этому могут быть причастны хакеры из КНДР.

Кража стала крупнейшей в истории криптовалютного рынка, превзойдя предыдущий рекорд — $611 млн, украденные у платформы Poly Network в 2021 году.

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Ранее компания Google заявила, что в 2024 году хакеры из России, Китая, Ирана и КНДР, использовали её чат-бот Gemini для планирования и совершенствования кибератак. При этом ИИ использовался не для разработки новых методов атак, а для повышения эффективности работы хакеров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SKT Studio

Артём Гапоненко
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