Минус $1,5 млрд: Хакеры совершили крупнейшую кражу в истории криптовалютного рынка

Криптовалютная биржа Bybit стала жертвой крупнейшей в истории кражи цифровых активов. Хакеры похитили $1,46 млрд, получив доступ к одному из офлайн-кошельков Ethereum, принадлежащих бирже. Об этом сообщил генеральный директор Bybit Бен Чжоу, пишет Bloomberg.

По данным исследовательской фирмы Arkham Intelligence, злоумышленники вывели около $1,4 млрд через серию подозрительных транзакций. Средства начали перемещаться на новые адреса, где их стали продавать. По данным СМИ, к этому могут быть причастны хакеры из КНДР.

Кража стала крупнейшей в истории криптовалютного рынка, превзойдя предыдущий рекорд — $611 млн, украденные у платформы Poly Network в 2021 году.