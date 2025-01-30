Google узнала, как хакеры использовали её чат-бот для кибератак

Компания Google заявила, что в 2024 году хакерские группы из более чем 20 стран, включая Россию, Китай, Иран и КНДР, использовали её чат-бот Gemini для планирования и совершенствования кибератак. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на отчёт корпорации и данные американских чиновников.

Согласно документу, хакеры применяли ИИ для написания вредоносного кода, поиска уязвимостей и изучения потенциальных целей. При этом Gemini использовался не для разработки новых методов атак, а для повышения эффективности работы хакеров.

Чаще всего чат-ботом пользовались китайские и иранские группы. Иранцы изучали военные организации и создавали фишинговый контент на нескольких языках, а китайцы исследовали тактики взлома. Северокорейцы использовали Gemini для написания поддельных сопроводительных писем, а российские хакеры, как сообщается, использовали ИИ для более «приземлённых» задач, таких как написание кода.