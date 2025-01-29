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Регион
29 января, 00:00

Google приблизил долг перед российскими телеканалами к числу гугол

РБК: Долг Google перед российскими телеканалами превысил ₽1,8 дуодециллиона

Сумма претензий 17 российских телеканалов к Google достигла 1,81 дуодециллиона рублей. В европейской системе короткой шкалы это число с 39 нулями, а в длинной — с 72 нулями. Такая задолженность скопилась у компании к 15 января из-за невыполнения требования возобновить работу аккаунтов российских медиа на YouTube, сообщает РБК.

Следует отметить, что в начале ноября 2024 года долг составлял два ундециллиона рублей. Даже тот размер штрафа, по мнению экспертов, превышал всё богатство мира.

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Отказ Google оплачивать штрафы за несоблюдение законов РФ ежедневно увеличивает их сумму за счёт пеней. Итоговая сумма приближается к числу со ста нулями, известному как гугол.

Напомним, российские телекомпании подали иск к корпорации Google из-за блокировки их аккаунтов на YouTube. В список пострадавших входят телеканал «Звезда», Первый канал, «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и другие. Всего затронуто 17 телеканалов.

Обложка ©

Freepik / jannoon028

Лия Мурадьян
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