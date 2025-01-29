Google приблизил долг перед российскими телеканалами к числу гугол

Сумма претензий 17 российских телеканалов к Google достигла 1,81 дуодециллиона рублей. В европейской системе короткой шкалы это число с 39 нулями, а в длинной — с 72 нулями. Такая задолженность скопилась у компании к 15 января из-за невыполнения требования возобновить работу аккаунтов российских медиа на YouTube, сообщает РБК.

Следует отметить, что в начале ноября 2024 года долг составлял два ундециллиона рублей. Даже тот размер штрафа, по мнению экспертов, превышал всё богатство мира.

Отказ Google оплачивать штрафы за несоблюдение законов РФ ежедневно увеличивает их сумму за счёт пеней. Итоговая сумма приближается к числу со ста нулями, известному как гугол.