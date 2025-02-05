В ФСБ назвали самые частые цели атак проукраинских хакеров в 2024 году

Значительную часть кибератак, которые были направлены против России в прошлом году, совершили проукраинские группировки. Больше всех пострадали госсектор, сферы энергетики, транспорта, связи и образования, заявил заместитель директора созданного по приказу руководства ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Алексей Иванов.

«Следует отметить, что за 2024 год революционных изменений [в деятельности хакеров] мы не зафиксировали. По-прежнему в нашей практике количество компьютерных атак и инцидентов, связанных с проукраинскими группировками, составляет львиную долю от общего их числа», — подчеркнул Иванов на «Инфофоруме-2025».

По словам эксперта, хакеры «ведут очень активную деятельность», однако они стали более тщательно выбирать цели атак. Кроме того, киберпреступники начали применять различные комбинации воздействий на инфраструктуру и пытаться нанести максимальный ущерб. По словам Иванова, в 2024 году НКЦКИ отреагировал на 1659 компьютерных инцидентов.