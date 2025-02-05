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Регион
5 февраля, 14:25

В ФСБ назвали самые частые цели атак проукраинских хакеров в 2024 году

Эксперт Иванов: Больше всех компьютерные атаки совершают проукраинские хакеры

Значительную часть кибератак, которые были направлены против России в прошлом году, совершили проукраинские группировки. Больше всех пострадали госсектор, сферы энергетики, транспорта, связи и образования, заявил заместитель директора созданного по приказу руководства ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Алексей Иванов.

«Следует отметить, что за 2024 год революционных изменений [в деятельности хакеров] мы не зафиксировали. По-прежнему в нашей практике количество компьютерных атак и инцидентов, связанных с проукраинскими группировками, составляет львиную долю от общего их числа», — подчеркнул Иванов на «Инфофоруме-2025».

По словам эксперта, хакеры «ведут очень активную деятельность», однако они стали более тщательно выбирать цели атак. Кроме того, киберпреступники начали применять различные комбинации воздействий на инфраструктуру и пытаться нанести максимальный ущерб. По словам Иванова, в 2024 году НКЦКИ отреагировал на 1659 компьютерных инцидентов.

Google узнала, как хакеры использовали её чат-бот для кибератак
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А ранее Life.ru рассказывал, что хакеры украли у россиян 40 миллионов рублей через приложения для перехвата данных карт. Эксперты объяснили, что схема по краже средств реализуется с использованием вредоносного ПО на базе мобильного приложения NFCGate.

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Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Дарья Нарыкова
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