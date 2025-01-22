Названа сумма, которую хакеры украли с банковских карт россиян через NFC

Хакеры стали чаще красть деньги с банковских карт россиян, используя приложения для перехвата информации и данных через NFC-модули смартфонов. За последние два месяца у держателей карт украли 40 миллионов рублей, сообщают представители компании по борьбе с киберпреступностью F.A.C.C.T. в беседе с ТАСС.

По словам разработчиков, схема по краже средств реализуется с использованием вредоносного ПО на базе мобильного приложения NFCGate. С его помощью россиян атаковали летом 2024 года, но о его использовании в реализации преступных схем стало известно ещё в конце 2023 года. Программа позволяет завладевать информацией об NFC-трафике, мониторить и анализировать его, а после обмениваться полученными данными между смартфонами. Именно этим и пользуются злоумышленники для кражи электронных денег.

Хакеры пользуются незамысловатой схемой: звонят жертве и убеждают в необходимости установить приложение для защиты карт. Названия были внушительными и правдоподобными: «Защита карт ЦБ РФ», «ЦБРезерв+», «Госуслуги верификация», «Сертификат безопасности». При помощи вредоносного ПО — «трояна» — можно было установить нужное приложение удалённо.

После установки программы пользователь проходил верификацию при помощи банковской карты. Так все данные попадали к преступникам, которые могли свободно распоряжаться средствами на счету жертвы.

«Кража может произойти не сразу: функционал NFCGate позволяет преступнику записать данные банковской карты жертвы и воспроизвести их позже, например, для токенизации карты и покупки в магазине. Если жертва не заблокирует карту после первого инцидента, злоумышленники могут списывать деньги неоднократно», — говорят специалисты по кибербезопасности.

В период с декабря 2024 по январь 2025 года было зафиксировано около 400 атак с использованием вредоносного ПО. В среднем у каждого украли по 100 тысяч рублей. По мнению аналитиков, число попыток украсть деньги с банковских карт вырастет на 25-30% ежемесячно.