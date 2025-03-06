Криптобиржа Garantex сообщила о блокировке 2,5 млрд рублей на кошельках
Российская криптобиржа Garantex объявил о временной остановке оказания всех услуг. Это связано с тем, что платформа Tether заблокировала криптокошельки на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Об этом представители Garantex сообщили в официальном телеграм-канале.
«Tether <...> заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей. Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему», — отмечается в сообщении.
Команда валютной биржи обратила внимание пользователей на то, что весь USDT на российских кошельках находится в опасности в сложившихся обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что хакеры совершили крупнейшую махинацию в истории цифровых активов — они похитили $1,46 миллиарда с криптобиржи Bybit. Они получили доступ к одному из офлайн-кошельков Ethereum, принадлежащих бирже, и провернули задуманное. За их поимку объявлено крупное вознаграждение.
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