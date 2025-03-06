Криптобиржа Garantex сообщила о блокировке 2,5 млрд рублей на кошельках

Российская криптобиржа Garantex объявил о временной остановке оказания всех услуг. Это связано с тем, что платформа Tether заблокировала криптокошельки на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Об этом представители Garantex сообщили в официальном телеграм-канале.

«Tether <...> заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей. Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему», — отмечается в сообщении.