За поимку хакеров, угнавших рекордную сумму с криптобиржи, пообещали солидный куш

Криптовалютная платформа Bybit объявила о вознаграждении в размере $140 миллионов за информацию, которая поможет в розыске организаторов самой крупной кражи средств в истории криптовалютного рынка ($1,4 миллиарда), передаёт Crypto News.

Компания сообщила о начале международного расследования, направленного на поимку преступников, осуществивших взлом её системы. В официальном пресс-релизе Bybit призвала специалистов в области кибербезопасности и криптоанализа присоединиться к раскрытию данного дела.

«Самые яркие умы в области кибербезопасности и криптоаналитики могут присоединиться к глобальной охоте на преступников, совершивших крупнейшее в истории криптовалют ограбление. Вознаграждение в размере 10 % от суммы, которую удастся вернуть, позволит участникам разделить потенциальную сумму до 140 миллионов долларов США в случае полного восстановления», — говорится в пресс-релизе.