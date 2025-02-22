За поимку хакеров, угнавших рекордную сумму с криптобиржи, пообещали солидный куш
Биржа Bybit объявила награду в $140 млн за помощь в поимке криптохакеров
Криптовалютная платформа Bybit объявила о вознаграждении в размере $140 миллионов за информацию, которая поможет в розыске организаторов самой крупной кражи средств в истории криптовалютного рынка ($1,4 миллиарда), передаёт Crypto News.
Компания сообщила о начале международного расследования, направленного на поимку преступников, осуществивших взлом её системы. В официальном пресс-релизе Bybit призвала специалистов в области кибербезопасности и криптоанализа присоединиться к раскрытию данного дела.
«Самые яркие умы в области кибербезопасности и криптоаналитики могут присоединиться к глобальной охоте на преступников, совершивших крупнейшее в истории криптовалют ограбление. Вознаграждение в размере 10 % от суммы, которую удастся вернуть, позволит участникам разделить потенциальную сумму до 140 миллионов долларов США в случае полного восстановления», — говорится в пресс-релизе.
Напомним, криптовалютная биржа Bybit подверглась крупнейшей в истории кражи цифровых активов. Злоумышленники стащили $1,46 млрд. Такая сумма была выведена через ряд сомнительных транзакций и переведена на новые адреса для продажи. По данным СМИ, к этому могут быть причастны хакеры из Северной Кореи.
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