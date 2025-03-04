Bitcoin за сутки упал в цене на 9,74%, подешевев до $83,9 тысячи

Биткоин подешевел почти на 10%. Стоимость криптовалюты сейчас находится на отметке ниже 84 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным крупнейшей криптовалютной биржи Binance на 08:12 по Москве, падение стоимости биткоина на торгах составило 9,74%, после чего цена одной монеты составила чуть большее 83,9 тысячи долларов (около 7,5 млн рублей). Обвал произошёл всего лишь за сутки. Портал CoinMarketCap сообщает, что курс снижался на 9,67%, а стоимость биткоина составила 84 тысячи долларов в среднем.