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4 марта, 11:37

Bitcoin за сутки упал в цене на 9,74%, подешевев до $83,9 тысячи

Биткоин подешевел почти на 10%. Стоимость криптовалюты сейчас находится на отметке ниже 84 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным крупнейшей криптовалютной биржи Binance на 08:12 по Москве, падение стоимости биткоина на торгах составило 9,74%, после чего цена одной монеты составила чуть большее 83,9 тысячи долларов (около 7,5 млн рублей). Обвал произошёл всего лишь за сутки. Портал CoinMarketCap сообщает, что курс снижался на 9,67%, а стоимость биткоина составила 84 тысячи долларов в среднем.

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Майнер 12 лет потратил на поиски флешки с биткоинами на свалке, и теперь вынужден её купить

Ранее Life.ru сообщал, что в конце февраля стоимость биткоина опустилась до отметки ниже 85 тысяч долларов впервые с 11 ноября прошлого года. На момент публикации цифровая валюта торговалась по цене 84,5 тысячи долларов.

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Shutterstock / FOTODOM / Wit Olszewski

Юрий Лысенко
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