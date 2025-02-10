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Регион
10 февраля, 13:16

Майнер 12 лет потратил на поиски флешки с биткоинами на свалке, и теперь вынужден её купить

Guardian: Британец планирует купить свалку, чтобы найти свой диск с биткоинами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Jaromir Chalabala

Британский майнер Джеймс Хауэллс, который уже десять лет безуспешно ищет жёсткий диск с криптовалютным состоянием на свалке, подумывает о покупке одного из участков мусорного полигона для продолжения поисков. Об этом сообщает издание Guardian.

Хауэллс начал заниматься майнингом криптовалюты в 2009 году и хранил свои активы на съёмном жёстком диске. В 2013 году его бывшая девушка случайно выбросила этот диск. С тех пор Хауэллс не оставляет попыток найти его, ведь при текущей цене биткоина в 93,637 долларов, содержимое его кошелька может стоить более 749 миллионов долларов.

Городской совет Ньюпорта, которому принадлежит свалка, уже девять раз отказывал майнеру в разрешении на раскопки, даже несмотря на его предложение выделить четверть суммы на благоустройство города. В январе 2025 года суд также поддержал решение властей, отклонив запрос Хауэлла и закрыв дело. А теперь планы мужчины разбогатеть и вовсе оказались под угрозой: свалку решили рекультивировать для строительства на её месте солнечной электростанции.

«Теперь компьютерный специалист рассматривает возможность приобретения участка свалки для поиска пропавших активов», - сообщает издание.

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Напомним, что с 1 января 2025 года в России вступило в силу постановление правительства, запрещающее майнинг криптовалют в десяти регионах и вводящее ограничения в трёх других. Эти меры будут действовать до 15 марта 2031 года, они объясняются потенциальными угрозами дефицита электроэнергии в указанных областях.

Марина Фещенко
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