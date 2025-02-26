Биткоин вернулся к цене конца 2024 года
Цена биткоина впервые с 11 ноября 2024 года опустилась ниже 85 тысяч долларов
Стоимость биткоина упала ниже уровня в 85 тысяч долларов впервые с 11 ноября 2024 года. Об этом говорят данные торговой площадки Binance.
Сейчас криптовалюта торгуется по цене 84 500 долларов (минус 2,60%). В пересчёте на российскую валюту это почти 7 миллионов 300 тысяч рублей.
Напомним, в последний раз биткоин обновил рекорд стоимости 20 января текущего года. Тогда цена одной монеты превысила 109,5 тысячи долларов.
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