Биткоин достиг своего исторического рекорда
Курс биткойна побил исторический рекорд, поднявшись выше $109,5 тыс.
Цена одного биткоина побила исторический рекорд и достигла 109,5 тысячи долларов. Эти данные следуют из показателей торговых площадок.
По состоянию на 09:56 мск, криптовалюта росла на 3,63%, до $109,588 тысячи. К 10:01 мск стоимость биткойна замедлила рост и фиксировалась на уровне $107,986 тысячи (+2,41%).
Ранее исторический максимум записали 17 декабря 2024 года, когда монета достигла $107,986 тысячи.
Напомним, что Дональд Трамп 18 января сообщил о запуске своей криптовалюты $TRUMP. За первый час торгов капитализация мемкоина достигла 3 миллиардов долларов, а спустя полтора часа — увеличилась до 4,3 миллиарда. Супруга президента последовала его примеру и спустя несколько дней запустила мемкоин $MELANIA.
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