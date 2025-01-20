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20 января, 07:40

Биткоин достиг своего исторического рекорда

Курс биткойна побил исторический рекорд, поднявшись выше $109,5 тыс.

Цена одного биткоина побила исторический рекорд и достигла 109,5 тысячи долларов. Эти данные следуют из показателей торговых площадок.

По состоянию на 09:56 мск, криптовалюта росла на 3,63%, до $109,588 тысячи. К 10:01 мск стоимость биткойна замедлила рост и фиксировалась на уровне $107,986 тысячи (+2,41%).

Ранее исторический максимум записали 17 декабря 2024 года, когда монета достигла $107,986 тысячи.

Мемкоин Мелании Трамп обвалил курс биткоина на криптобиржах
Мемкоин Мелании Трамп обвалил курс биткоина на криптобиржах

Напомним, что Дональд Трамп 18 января сообщил о запуске своей криптовалюты $TRUMP. За первый час торгов капитализация мемкоина достигла 3 миллиардов долларов, а спустя полтора часа — увеличилась до 4,3 миллиарда. Супруга президента последовала его примеру и спустя несколько дней запустила мемкоин $MELANIA.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PXLR Studio

Николай Рюмин
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