Биткоин достиг своего исторического рекорда

Цена одного биткоина побила исторический рекорд и достигла 109,5 тысячи долларов. Эти данные следуют из показателей торговых площадок.

По состоянию на 09:56 мск, криптовалюта росла на 3,63%, до $109,588 тысячи. К 10:01 мск стоимость биткойна замедлила рост и фиксировалась на уровне $107,986 тысячи (+2,41%).

Ранее исторический максимум записали 17 декабря 2024 года, когда монета достигла $107,986 тысячи.