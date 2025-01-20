Супруга Трампа Мелания запустила свой мемокоин $MELANIA вслед за мужем

Будущая первая леди США Мелания Трамп объявила о запуске собственного мемкоина $MELANIA по аналогии с криптовалютой супруга $TRUMP, которую избранный президент страны выкатил на биржи несколькими днями ранее.

«Официальный мемкоин Мелании уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас», — гласит сообщение миссис Трамп в X.

По данным криптобирж, на пике стоимость одного токена $MELANIA достигла 0,68 доллара. Сейчас же виртуальная монета торгуется на уровне 0,23 доллара.