Объём торгов криптовалютой Трампа за сутки достиг 10 миллиардов долларов

Криптовалюта OFFICIAL TRUMP, запущенная президентом США Дональдом Трампом в минувшую субботу, показала ошеломляющий рост за первые сутки. Стоимость монеты увеличилась в четыре раза, а объём торгов преодолел отметку в 10 миллиардов долларов. Об этом говорят данные криптобирж.

В момент запуска токена его стоимость составляла всего семь долларов. На пике она увеличилась до 34,5 долларов, а позже скорректировалась и остановилась на отметке около 28 долларов (01:00 мск). Общий объем сделок с момента старта превысил 10,5 миллиарда.