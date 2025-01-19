Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 23:36

Объём торгов криптовалютой Трампа за сутки достиг 10 миллиардов долларов

Криптовалюта OFFICIAL TRUMP, запущенная президентом США Дональдом Трампом в минувшую субботу, показала ошеломляющий рост за первые сутки. Стоимость монеты увеличилась в четыре раза, а объём торгов преодолел отметку в 10 миллиардов долларов. Об этом говорят данные криптобирж.

В момент запуска токена его стоимость составляла всего семь долларов. На пике она увеличилась до 34,5 долларов, а позже скорректировалась и остановилась на отметке около 28 долларов (01:00 мск). Общий объем сделок с момента старта превысил 10,5 миллиарда.

Криптоблогерша из Петербурга украла 27 млн рублей у подписчиков под видом вложений
Криптоблогерша из Петербурга украла 27 млн рублей у подписчиков под видом вложений

Напомним, что Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты накануне. Мемокоин $TRUMP даже получил собственный сайт. Он создан под впечатлением от образа республиканца и его знаменитой фразы «Сражайся, сражайся, сражайся».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Криптовалюта
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar