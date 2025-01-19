Объём торгов криптовалютой Трампа за сутки достиг 10 миллиардов долларов
Криптовалюта OFFICIAL TRUMP, запущенная президентом США Дональдом Трампом в минувшую субботу, показала ошеломляющий рост за первые сутки. Стоимость монеты увеличилась в четыре раза, а объём торгов преодолел отметку в 10 миллиардов долларов. Об этом говорят данные криптобирж.
В момент запуска токена его стоимость составляла всего семь долларов. На пике она увеличилась до 34,5 долларов, а позже скорректировалась и остановилась на отметке около 28 долларов (01:00 мск). Общий объем сделок с момента старта превысил 10,5 миллиарда.
Напомним, что Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты накануне. Мемокоин $TRUMP даже получил собственный сайт. Он создан под впечатлением от образа республиканца и его знаменитой фразы «Сражайся, сражайся, сражайся».
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