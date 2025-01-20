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20 января, 04:07

Мемкоин Мелании Трамп обвалил курс биткоина на криптобиржах

Биткоин подешевел до $99 тысяч из-за мемкоина Мелании Трамп

Цена биткоина резко снизилась на фоне запуска будущей первой леди США Меланией Трамп своего мемкоина $MELANIA. Об этом свидетельствуют актуальные данные криптобирж.

Вечером 19 января стоимость биткоина колебалась на уровне 106,422 тысячи долларов. Однако уже к утру 20 января виртуальная монета подешевела до 99,08 тысячи. Это произошло как раз после появления на биржах нового токена.

Объём торгов криптовалютой Трампа за сутки достиг 10 миллиардов долларов
Объём торгов криптовалютой Трампа за сутки достиг 10 миллиардов долларов

Напомним, что Дональд Трамп 18 января сообщил о запуске своей криптовалюты $TRUMP. За первый час торгов капитализация мемкоина достигла 3 миллиардов долларов, а спустя полтора часа — увеличилась до 4,3 миллиарда. Супруга президента последовала его примеру и спустя несколько дней запустила мемкоин $MELANIA.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Creativan

Тимур Хингеев
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