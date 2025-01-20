Мемкоин Мелании Трамп обвалил курс биткоина на криптобиржах

Цена биткоина резко снизилась на фоне запуска будущей первой леди США Меланией Трамп своего мемкоина $MELANIA. Об этом свидетельствуют актуальные данные криптобирж.

Вечером 19 января стоимость биткоина колебалась на уровне 106,422 тысячи долларов. Однако уже к утру 20 января виртуальная монета подешевела до 99,08 тысячи. Это произошло как раз после появления на биржах нового токена.