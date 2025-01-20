Мемкоин Мелании Трамп обвалил курс биткоина на криптобиржах
Биткоин подешевел до $99 тысяч из-за мемкоина Мелании Трамп
Цена биткоина резко снизилась на фоне запуска будущей первой леди США Меланией Трамп своего мемкоина $MELANIA. Об этом свидетельствуют актуальные данные криптобирж.
Вечером 19 января стоимость биткоина колебалась на уровне 106,422 тысячи долларов. Однако уже к утру 20 января виртуальная монета подешевела до 99,08 тысячи. Это произошло как раз после появления на биржах нового токена.
Напомним, что Дональд Трамп 18 января сообщил о запуске своей криптовалюты $TRUMP. За первый час торгов капитализация мемкоина достигла 3 миллиардов долларов, а спустя полтора часа — увеличилась до 4,3 миллиарда. Супруга президента последовала его примеру и спустя несколько дней запустила мемкоин $MELANIA.
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