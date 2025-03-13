К 2030 году в Сети перестанет существовать советский домен .su

К 2030 году советский домен .su полностью перестанет использоваться. О поэтапном прекращении существования сообщила Международная некоммерческая организация ICANN.

«Контролёр доменной системы планирует прекратить поддержку домена .su в 2030 году», — говорится в сообщении.

На данный момент зарегистрировано около 100 тысяч имён с доменом .su, и он продолжает оставаться доступным для новых регистраций. Однако политика ICANN предполагает вывод из эксплуатации доменов, принадлежащих странам, исключённым из стандарта ISO 3166-1. Стандартно процесс занимает пять лет, с возможностью продления ещё на пять лет при согласовании с Организацией поддержки национальных имён (ccNSO).

Домен .su оставался активным из-за отсутствия чёткой политики, хотя и был исключён из стандарта в 1992 году. Сейчас организация взялась за поэтапное прекращение его использования. ICANN запустила пятилетний отсчёт к окончательной дезактивации домена.