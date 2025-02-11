В Минпросвещения РФ анонсировали создание домена «Образование»
В России появится домен «Образование», который станет ответом на один из вызовов, обозначенных в готовящейся стратегии развития образования. Такое заявление сделал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Искусственный интеллект и цифровые технологии. Здесь какие решения? Развитие государственной системы «Моя школа», которая поддерживает традиционные формы обучения, упрощает рутинные процедуры, создание домена «Образование», — подчеркнул министр на правительственном часе в Госдуме.
Кравцов добавил, что приоритет в стратегии отдаётся традиционной форме обучения. А информационные технологии, в свою очередь, будут только в дополнении и по необходимости, отметил министр. По его словам, необходимо провести экспертизу электронных образовательных ресурсов, цифровую гигиену. Кроме того, сейчас готовится к выпуску новый государственный учебник по информатике.
Напомним, что 3 февраля президент РФ Владимир Путин выслушал доклад Сергея Кравцова о реализации нацпроекта «Образование». Глава Минпросвещения сообщил о создании родительского комитета и профильных агроклассов в 200 школах 74 регионов страны. Также Кравцов рассказал, как продвигается подготовка единых учебников истории для 5–9-х классов, и единых государственных учебников для колледжей.
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