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Регион
11 февраля, 11:26

В Минпросвещения РФ анонсировали создание домена «Образование»

В России появится домен «Образование», который станет ответом на один из вызовов, обозначенных в готовящейся стратегии развития образования. Такое заявление сделал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Искусственный интеллект и цифровые технологии. Здесь какие решения? Развитие государственной системы «Моя школа», которая поддерживает традиционные формы обучения, упрощает рутинные процедуры, создание домена «Образование», — подчеркнул министр на правительственном часе в Госдуме.

Кравцов добавил, что приоритет в стратегии отдаётся традиционной форме обучения. А информационные технологии, в свою очередь, будут только в дополнении и по необходимости, отметил министр. По его словам, необходимо провести экспертизу электронных образовательных ресурсов, цифровую гигиену. Кроме того, сейчас готовится к выпуску новый государственный учебник по информатике.

В Минпросвещения назвали предмет, который вернётся в школы в следующем учебном году
В Минпросвещения назвали предмет, который вернётся в школы в следующем учебном году

Напомним, что 3 февраля президент РФ Владимир Путин выслушал доклад Сергея Кравцова о реализации нацпроекта «Образование». Глава Минпросвещения сообщил о создании родительского комитета и профильных агроклассов в 200 школах 74 регионов страны. Также Кравцов рассказал, как продвигается подготовка единых учебников истории для 5–9-х классов, и единых государственных учебников для колледжей.

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Shutterstock / FOTODOM / Foxy burrow

Дарья Нарыкова
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