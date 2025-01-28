В Минпросвещения назвали предмет, который вернётся в школы в следующем учебном году

В российских школах возобновят преподавание предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР). Постигать его основы будут ученики с 5 по 7 классы, а вести уроки — учителя истории. Об этом рассказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе торжественного пленарного заседания XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений, состоявшегося в Государственном Кремлевском дворце.

«По моему предложению была сформирована рабочая группа, которая в течение прошедшего года взаимодействовала с рядом государственных органов. Результатом её работы стали договорённости о возвращении предмета об основах духовно-нравственной культуры народов России в 5-х, 6-х и 7-х классах. Предмет будут преподавать учителя истории», — сказал он.

Вслед за российским патриархом глава Минпросвещения Сергей Кравцов подтвердил возвращение ОДНКР в российские школы с нового учебного года. Также он поблагодарил патриарха Кирилла за содействие в работе по данному вопросу.

«С 1 сентября 2026 года дети начнут изучать [основы. — Прим. Life.ru] духовно-нравственной культуры России, ваше святейшество [Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — Прим. Life.ru] только что во вступительном слове об этом говорили. Хочу поблагодарить вас за поддержку этой работы», — заявил Кравцов.