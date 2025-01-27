Милонов призвал оставить Карамзина в покое и продолжить изучение «Бедной Лизы» в школах
Милонов выступил против увеличения возрастного ценза «Бедной Лизы» Карамзина
Депутаты Госдумы не поддержали идею общественников пересмотреть и повысить возрастной ценз произведения Николая Карамзина «Бедная Лиза». Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает, что восприятие истории зависит от подачи учителя, который даже самое безобидное произведение может преподнести как «ужасающую». Он призвал общественников обратить внимание на других авторов и «оставить в покое Карамзина».
Я предлагаю общественникам не читать «Бедную Лизу», и тогда у них всё будет хорошо. Что у нас за общественность такая? Что это вообще такое? Пожалуйста, оставьте в покое бедного Карамзина. Я не считаю это правильным утверждением. Всё зависит от преподавателя, потому что преподаватель может подать даже «Капитанскую дочку» так, что она вызовет ужас у детей, и они сделают совершенно неправильные выводы. А ещё можно повторить судьбу деда Мазая, или Зайцев, или Красной Шапочки. Предлагаю обойтись без перекосов
«В нашей литературной программе не всё, что преподается, мне нравится. Вернее, кое-что мне совсем не нравится. «Бедная Лиза» особо никаких эмоций у меня не вызывает. Но я не понимаю, зачем там (в школьной программе. — Прим. Life.ru) некоторые современные писатели. Поэтому хотелось бы оставить в покое Карамзина и обратить внимание на других авторов», — добавил он.
Также против повышения возрастного ценза «Бедной Лизы» высказалась депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева. По её мнению, благодаря литературе школьники могут прочувствовать трагические сюжеты, осудить подобные истории и научиться анализировать собственные эмоции. Горячева считает, что «Бедную Лизу» важно оставить в программе и продолжать её осмысление.
«Бедная Лиза» Николая Карамзина — это произведение, которое уже более двух веков помогает подросткам и взрослым задуматься о человеческих чувствах, сложных жизненных ситуациях и ответственности за свои поступки. Да, в его основе лежит драматичная история, но именно через литературу мы можем безопасно проживать и осмыслять сложные эмоции. Подростки сталкиваются с трагическими сюжетами не только в литературе, но и в жизни, социальных сетях, кино
«Вместо увеличения ценза важно, чтобы именно через обсуждение таких произведений в школьной среде, с участием преподавателей и родителей, они учились понимать и анализировать свои эмоции», — заключила депутат.
Напомним, что общественное движение «Сорок сороков» призвало повысить возрастной ценз для произведения «Бедная Лиза» и запретить его изучение маленьким детям, так как повествование не соответствует критериям возрастного ограничения 12+. По мнению активистов, трагичная история девушки может навеять подросткам суицидальные мысли.
Life.ru / Kandinsky 3.1