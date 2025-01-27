Милонов призвал оставить Карамзина в покое и продолжить изучение «Бедной Лизы» в школах

Я предлагаю общественникам не читать «Бедную Лизу», и тогда у них всё будет хорошо. Что у нас за общественность такая? Что это вообще такое? Пожалуйста, оставьте в покое бедного Карамзина. Я не считаю это правильным утверждением. Всё зависит от преподавателя, потому что преподаватель может подать даже «Капитанскую дочку» так, что она вызовет ужас у детей, и они сделают совершенно неправильные выводы. А ещё можно повторить судьбу деда Мазая, или Зайцев, или Красной Шапочки. Предлагаю обойтись без перекосов