Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Она состоялась в Кремле 3 февраля, о чём сообщили на сайте главы государства.

Путин встретился с министром просвещения Кравцовым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В рамках рабочей встречи Кравцов доложил о выполнении поручений президента по национальному проекту «Образование». Министр сообщил о проделанной работе, а именно: о создании родительского комитета и профильных агроклассов в 200 школах 74 регионов страны; о строительстве новых школ и 1680 детских садов в рамках нацпроекта «Образование»; о капитальном ремонте порядка 4,5 тысячи школ по программе модернизации школьных систем образования.

Также министр подчеркнул, что в рамках реализации нового нацпроекта «Семья» планируется строительство 100 детских садов и ремонт 2300 дошкольных учреждений до 2030 года.

Кроме того, президент выслушал доклад о том, как продвигается подготовка единых учебников истории для 5–9-х классов, и единых государственных учебников для колледжей, а также о том, как реализуется проект «Без срока давности», рассказывающий школьникам о преступлениях нацистов против мирного населения. В рамках встречи были затронуты и другие вопросы в области просвещения.