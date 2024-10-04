Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 10:25

Кравцов заявил, что доступность детсадов в России составляет 99%

На сегодняшний день уровень доступности детских садов в России достигает 99%. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, из-за переезда у родителей, конечно, могут возникать проблемы с детскими садами, но в течение одного или двух месяцев они в большинстве случаев решаются.

«У нас 99% доступность [детских садов]. И действует электронная очередь», — сказал министр в беседе с телеканалом «Россия 24».

Также, подчеркнул Кравцов, в стране продолжается реализация президентского нацпроекта «Демография», в рамках которого за пять лет было построено 1680 детских садов.

А ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею распространить проект «Разговоры о важном» на детсады. Однако в вопросе патриотического воспитания не должно быть перегибов, подчеркнул глава государства.

Кравцов сообщил о скором создании Всероссийского родительского комитета
Кравцов сообщил о скором создании Всероссийского родительского комитета
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Liudmila Evsegneeva

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Сергей Кравцов
  • Дети
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров