Кравцов заявил, что доступность детсадов в России составляет 99%

На сегодняшний день уровень доступности детских садов в России достигает 99%. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, из-за переезда у родителей, конечно, могут возникать проблемы с детскими садами, но в течение одного или двух месяцев они в большинстве случаев решаются.

«У нас 99% доступность [детских садов]. И действует электронная очередь», — сказал министр в беседе с телеканалом «Россия 24».

Также, подчеркнул Кравцов, в стране продолжается реализация президентского нацпроекта «Демография», в рамках которого за пять лет было построено 1680 детских садов.