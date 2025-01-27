В Москве презентовали новый учебник по военной истории, изданный РВИО

В Москве состоялась презентация нового учебника по военной истории нашей страны, изданием которого занималось Российское военно-историческое общество (РВИО), пишет ТАСС. Педагогам предоставят возможность пройти дополнительное обучение для преподавания в школах по новому пособию, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы вместе с Российским военно-историческим обществом запланировали [провести] повышение квалификации учителей, их подготовку под данное пособие. И данное пособие рекомендовано для использования всем школам нашей страны. Я его сам лично внимательно почитал, очень много интересного, очень красочно. И хорошие иллюстрации, хороший текст, чувствуется высокий уровень подготовки», — уточнил он.

По словам Кравцова, книга хорошо дополнит уже существующие учебники по истории и будет интересна всем, кто просто хочет глубже окунуться в изучение предмета. Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что для составления текста использовались редкие архивные документы, а также те, которые есть в «Библиотеке военного историка» РВИО в Москве.

Пособие выпущено в трёх книгах: для 6 — 7, 8 — 9 и 10 — 11 классов. Использование учебника в рамках школьной программы уже одобрено Министерством просвещения РФ. Первая книга касается периода с древнейших времён до конца XVII века, вторая — с конца XVII до начала XX века, третья — от Первой мировой войны до настоящего времени.