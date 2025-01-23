Песни Shaman и Газманова хотят включить в школьную программу

Патриотические песни современных музыкантов могут включить в школьную программу для детей с 1 по 8 классы, изменения должны вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Среди прочих там будут такие популярные авторы-исполнители, как Ярослав Дронов (Shaman) и народный артист РФ, композитор Олег Газманов. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов.

«К середине февраля будет составлен рабочий вариант песенника, который затем вынесем на обсуждение профессионального сообщества. К лету все обсуждения будут завершены, а с 1 сентября, уверен, дети начнут изучать в школах патриотические песни современных авторов, включая Олега Газманова и Шамана», — пояснил он.

По его словам, уже создана группа из экспертов, куда вошли авторы учебников, музыканты, искусствоведы, которые помогут отобрать лучшие музыкальные произведения для школьного сборника.