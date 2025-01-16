В российском регионе школьников научат выживать в зоне СВО
В школе на Сахалине учеников 9-го класса обучают основам выживания в зоне СВО
Урок «Практические навыки выживания в ходе СВО». Обложка © VK / МАОУ СОШ №1 г. Холмска ул. Комсомольская 6
Учеников 9-го класса из МАОУ СОШ № 1 в городе Холмск на Сахалине начали учить выживать в условиях военных действий и специальной военной операции. Школьники посещают курс «Военное дело», который проводит педагог, вернувшийся с СВО. Об этом администрация учебного учреждения сообщила в официальной группе «ВКонтакте».
«15 января в школе № 1 города Холмска для учащихся 9-х классов СОШ1 и школы села Чапланово состоялось первое занятие в рамках реализации курса внеурочной деятельности «Военное дело» по теме «Практические навыки выживания в ходе СВО», — говорится в сообщении.
Урок провёл учитель ОБЗР Николай Трубников, который вернулся из зоны СВО. Педагог привёл много ситуаций из личного жизненного опыта, благодаря чему занятия стали полезнее и нагляднее.
Педагогический состав школы выразил уверенность, что реализация курса «Военное дело» в рамках школьной программы — важный этап в патриотическом воспитании учащихся.
Ранее сообщалось, что российских школьников захотели обучать управлению дронами и стрелковому бою. Речь идёт об изменении программы по предмету «Основы безопасности и защиты Родины», который преподают учащимся 8-11 классов вместо ОБЖ с этого учебного года