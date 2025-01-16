В российском регионе школьников научат выживать в зоне СВО

Учеников 9-го класса из МАОУ СОШ № 1 в городе Холмск на Сахалине начали учить выживать в условиях военных действий и специальной военной операции. Школьники посещают курс «Военное дело», который проводит педагог, вернувшийся с СВО. Об этом администрация учебного учреждения сообщила в официальной группе «ВКонтакте».

«15 января в школе № 1 города Холмска для учащихся 9-х классов СОШ1 и школы села Чапланово состоялось первое занятие в рамках реализации курса внеурочной деятельности «Военное дело» по теме «Практические навыки выживания в ходе СВО», — говорится в сообщении.

Урок провёл учитель ОБЗР Николай Трубников, который вернулся из зоны СВО. Педагог привёл много ситуаций из личного жизненного опыта, благодаря чему занятия стали полезнее и нагляднее.

Педагогический состав школы выразил уверенность, что реализация курса «Военное дело» в рамках школьной программы — важный этап в патриотическом воспитании учащихся.