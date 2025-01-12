«Разумная идея»: Президент РАО поддержала введение интегральной оценки в школах

Президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева назвала идею о вводе интегральной оценки в школах разумной. По словам главы организации, ЕГЭ не может быть единственным итогом обучения, так как нужно учитывать комплексно все достижения и способности ученика.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ввести для выпускников школ интегральную оценку, учитывающую знания по всему спектру изучаемых предметов. По словам Фадеева, это мог бы быть, например, средний балл, представляющий собой среднюю оценку, которая была получена учеником в четверти или полугодии во время изучения предмета. Глава СПЧ отмечал, что этот средний балл должен учитываться при поступлении в вузы.

«Это разумная идея. Я много раз повторяла, что итог обучения в школе — результат, которого ребёнок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ. Необходим механизм, который бы учитывал все достижения выпускника, его способности и таланты в комплексе, чего пока ЕГЭ не может обеспечить», — приводит ТАСС слова президента РАО.

Васильева пояснила, что каждый школьник требует индивидуального подхода. Для этого общество должно больше доверять учебному заведению и учителям, которые оценивают успехи ребёнка.