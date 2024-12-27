В Минпросвещения прокомментировали скандал с учебником ОБЖ, где обвиняют жертв изнасилований
Минпросвещения: Учебник ОБЖ, обвиняющий жертв изнасилований, в России запрещён
В школьную программу России не приняли учебник по ОБЖ 9-го класса, в котором идёт речь, что девушка сама чаще всего становится причиной насилия из-за яркого макияжа или короткой юбки. Об этом доложили в Минпросвещения РФ.
«Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса, авторы С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов и В. Н. Латчук, выпущенный издательством «Дрофа», отсутствует в федеральном перечне учебников. Издание не может использоваться в школах», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что до детей допущены учебники под научной редакцией Ю. С. Шойгу и под редакцией С. Н. Егорова.
Напомним, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пообещала обратиться в Минпросвещения РФ с просьбой провести проверку в отношении учебника ОБЖ для 9 класса, где в разделе «Безопасное поведение девушек» подросткам рассказывается об интимной близости и насилии. По информации её подписчиков, подобные учебники есть в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова.
Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer