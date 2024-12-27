Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 декабря, 08:23

В Тамбовской области открестились от использования скандального учебника по ОБЖ

Региональные власти отреагировали на скандальный учебник ОБЖ, на который обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина. В частности, в данном учебном пособии говорится о том, что некоторые девушки-жертвы изнасилований, становятся таковыми из-за своего поведения. Как пишет РБК, в одной из областей опровергли использование данной книги в учебной программе.

Речь идёт о Тамбовской области. В региональном министерстве образования сообщили изданию, что учебник не входит в актуальный федеральный перечень от Минпросвещения, поэтому в образовательном процессе в области он не используется.

Напомним, что Мизулина пообещала обратиться в Минпросвещения РФ с просьбой провести проверку в отношении учебника ОБЖ для 9 класса, где в разделе «Безопасное поведение девушек» подросткам рассказывается об интимной близости и насилии. По информации её подписчиков, подобные учебники есть в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова.

Мизулина разнесла «инфомошенницу» Боню из-за поддержки «нациста» Усика
Мизулина разнесла «инфомошенницу» Боню из-за поддержки «нациста» Усика
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / iPro.name

Оксана Попова
  • Новости
  • Образование
  • Социальные проблемы
  • Общество
  • Тамбовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar