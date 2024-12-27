В Тамбовской области открестились от использования скандального учебника по ОБЖ

Региональные власти отреагировали на скандальный учебник ОБЖ, на который обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина. В частности, в данном учебном пособии говорится о том, что некоторые девушки-жертвы изнасилований, становятся таковыми из-за своего поведения. Как пишет РБК, в одной из областей опровергли использование данной книги в учебной программе.

Речь идёт о Тамбовской области. В региональном министерстве образования сообщили изданию, что учебник не входит в актуальный федеральный перечень от Минпросвещения, поэтому в образовательном процессе в области он не используется.