«‎Сама виновата!» Мизулина требует проверить учебник ОБЖ с жутким разделом об изнасилованиях

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина пообещала обратиться в Минпросвещения РФ с просьбой провести проверку в отношении учебника ОБЖ для 9 класса, где в разделе «Безопасное поведение девушек» подросткам рассказывается об интимной близости и насилии. Об этом чиновница сообщила в телеграм-канале.

«Если вы находитесь вдвоём с мужчиной, будьте готовы к тому, что у него появится желание близости с вами. <...> Если женщина не хочет близости, то она может затормозить половое влечение насильника. Вызовите рвоту, запачкайте себя, имитируйте приступ сильного кашля и слюноотделения», — цитирует Мизулина авторов учебника.

По её словам, издание не входит в Федеральный перечень учебников. Однако купить книгу можно в любом онлайн-магазине. Мизулина добавила, что по информации её подписчиков, подобные учебники есть в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова. Её возмутило и то, что в учебнике говорится о вине жертвы, которая якобы «чаще всего сама становится причиной насилия из-за яркого макияжа или короткой юбки».

Ранее Мизулина объяснила, что интернет-порталы с мультфильмами аниме были заблокированы за пропаганду ценностей ЛГБТ*. Если сайты удалят запрещёнку, с них будет снята блокировка, отметила чиновница.