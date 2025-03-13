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13 марта, 14:22

В конце апреля по всей России пройдёт Победный марафон «Знание. Первые»

С 28 по 30 апреля состоится марафон «Знание.Первые», посвящённый 80-летию Великой Победы. Открытый диалог молодых людей и первых лиц государства, ведущих отечественных деятелей культуры, искусства, науки и спорта состоится в каждом федеральном округе РФ, а также в новых регионах страны. Всего события марафона затронут 11 площадок.

Центральной площадкой события станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В первый день в регионах организуют ключевые культурно-исторические, образовательные и бизнес-мероприятия. Старт будет дан на Дальнем Востоке. Затем мероприятие продолжится в Омске и в Перми, а уже после — в Салехарде, Казани и Рязани. Также марафон состоится в ДНР, во Владикавказе, в городах-героях Санкт-Петербурге и Севастополе. Общее число участников события превысит 25 тысяч.

«Уже сейчас могу вам сказать, что это будет особенный марафон. И это связано не только с беспрецедентным масштабом, но, в первую очередь, с тем, что он посвящён 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мы очень ответственно подходим к организации мероприятия, поскольку хотим, чтобы каждый участник марафона – не только те люди, которые будут на площадках, но и те, кто будет с нами у экранов мониторов – почувствовали связь времён, укрепились во мнении, что сила России кроется в её истории, в людях, которые приближали Победу, и в тех, кто сегодня двигает страну вперёд», — подчеркнул гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Крупным просветительским мероприятием перед стартом марафона станет Всероссийская патриотическая акция, которая начнётся в марте и продлится до 9 мая. Лекторы по всей России расскажут молодым людям о главных событиях и героях Победы. Кроме того, будут организованы специальные кинопоказы, которые посвящены памятным датам. А в рамках мероприятия пройдёт специальный формат — анимационные комиксы «Эхо Победы», посвящённые ключевым сражениям и городам-героям.

Герои России и ветераны СВО стали участниками акции ко Дню защитника Отечества
Герои России и ветераны СВО стали участниками акции ко Дню защитника Отечества

А ранее Life.ru рассказывал, что общество «Знание» планирует пригласить американского бизнесмена Илона Маска на один из предстоящих марафонов. Также ведутся переговоры с несколькими выдающимися лекторами со всего мира.

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znanierussia.ru

Дарья Нарыкова
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