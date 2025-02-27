Илона Маска позовут на марафон общества «Знание»

«Я обещаю, что Илона Маска мы тоже позовём на один из ближайших наших марафонов. Всё возможно. Думаю, что мы сможем ещё не раз его увидеть среди наших лекторов», — сказал Древаль.

Он отметил, что в данный момент идёт подготовка к федеральному образовательному марафону, который пройдёт с 28 по 30 апреля и будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, уже было отправлено приглашение одному очень необычному иностранному лектору из США, который предварительно согласился принять участие. Его имя пока не стали раскрывать, чтобы не испортить сюрприз. Также ведутся переговоры с несколькими выдающимися лекторами со всего мира.