Герои России и ветераны СВО стали участниками акции ко Дню защитника Отечества

В России проходят мероприятия, организованные Обществом «Знание», на которых основное внимание уделяется сохранению исторической памяти, служению Родине и ответственности за её будущее. Молодёжь совместно с лекторами обсуждает важнейшие военные сражения, а также знакомится с подвигами соотечественников в разные исторические периоды. В честь Дня защитника Отечества по всей стране запланировано около 700 лекций, мастер-классов и экскурсий.

Молодые люди, участвующие в мероприятиях от общества «Знание». Фото © Пресс-служба общества «Знание»

«Ребята перенимают опыт, общаются с Героями России, участниками СВО, с военкорами – людьми, которые своим примером показывают, что значит служить Отечеству. Они рассказывают настоящие истории из своей жизни, истории подвигов и судьбоносных решений, от которых порой зависело не только их будущее, но и тех, кто был рядом с ними на поле боя. Такие встречи меняют мировоззрение молодёжи, они испытывают гордость за этих выдающихся людей. У них появляется желание стать теми, кто будет достойно продолжать, писать золотыми буквами историю России», — подчеркнул гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Молодые люди, участвующие в мероприятиях от общества «Знание». Фото © Пресс-служба общества «Знание»

С молодыми людьми встретились Герои РФ Нурсултан Муссагалеев, Андрей Фроленков, Максим Шоломов, Олег Касков, Роман Черемухин. Они рассказали о своём боевом пути и службе на фронте. Всего на мероприятиях к 23 февраля выступили 200 ветеранов боевых действий. Также со студентами Урала встретился Полномочный представитель Президента РФ Артём Жога. По его словам, российское государство и общество, несмотря на трудности, только укрепилось за последние три года.

Молодые люди, участвующие в мероприятиях от общества «Знание». Фото © Пресс-служба общества «Знание»

Кроме того, в Севастополе курсировал экскурсионный троллейбус-лекторий. На нём передвигался Герой РФ, ветеран СВО Роман Кулаков. Во время поездки лекторы «Знания» познакомили аудиторию с историей Дня защитника Отечества. Также с молодёжью пообщались и военные корреспонденты. В Москве Александр Коц, Алексей Ивлиев и Илья Лядвин рассказали об особенностях профессии репортёра на линии фронта и специфике работы в зоне СВО.

В рамках акции проходили и интерактивные мероприятия. Школьники и студенты освоили навыки работы с беспилотниками, оказанию первой помощи и сборке-разборке автомата. Так, в Чечне состоялся мастер-класс по огневой подготовке и тактической медицине от инструкторов центра «ВОИН».