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23 февраля, 04:00

В экзоскелете и с умным бронежилетом: Россияне описали защитника Отечества будущего

Почти половина россиян заявила, что защитником Отечества может стать любой

Россияне описали Защитника Отечества будущего. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Россияне описали Защитника Отечества будущего. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Современный образ защитника Отечества меняется: если раньше акцент был на физической силе и оружии, то сегодня важны интеллект, технологическая грамотность и стратегическое мышление. Почти половина россиян (45%) уверены, что им может стать любой, кто готов защищать страну.

Согласно исследованию платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомился Life.ru, для 23% россиян важен гражданский статус, а 10% считают, что звание защитника принадлежит только профессионалам. Наиболее привлекательные образы — снайпер, разведчик и морпех. Однако в топе также появились эксперты по кибербезопасности и дипломаты, что подчёркивает возросшую значимость технологий и дипломатии в вопросах обороны. Самое ценное качество защитника — дисциплинированность. Далее следуют патриотизм, ответственность, храбрость и самообладание.

28% россиян формируют представление о защитниках Отечества, вдохновляясь советскими военными фильмами, 22% — современными лентами, 17% — книгами о войне. Работа с дронами и техникой занимает первое место среди навыков, которые респонденты посчитали самыми важными для современного защитника. Также важны физическая подготовка и стратегическое мышление.

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Через 10 лет россияне видят защитников Отечества оснащёнными экзоскелетами, умными бронежилетами, ИИ-системами для предотвращения конфликтов и новейшими технологиями цифровой безопасности.

Интересно, что почти половина россиян в этот день поздравляют близких и друзей, треть — пересматривают фильмы о войне, а каждый четвёртый обсуждает семейные истории.

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Ранее россиянам рассказали, какие подарки не стоит дарить на 23 Февраля. Лучше не покупать мужчинам трусы и пену для бритья. Далеко не всегда можно угадать со вкусами относительно косметики и одежды. При выборе подарка нужно учитывать интересы адресата или сделать упор на пользу вещей.

Ольга Годуненко
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